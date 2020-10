Hamburg. Vereinfachung für Hamburgs Hundebesitzer: Vom kommenden Jahr an müssen Hunde in der Hansestadt Hamburg nicht mehr mit einem Steuerzeichen gekennzeichnet werden. Das hat der Senat heute als Teil eines Gesetzes zur Änderung kommunalabgabenrechtlicher Vorschriften beschlossen. Die Bürgerschaft muss noch zustimmen. Zur fälschungssicheren Identifikation eines Hundes sieht das Hamburgische Gesetz über das Halten und Führen von Hunden schon jetzt die Kennzeichnung des Hundes mit einem elektronisch lesbaren Transponder (Mikrochip) vor. Dadurch kann die zusätzliche Hundemarke vom 1. Januar 2021 an entfallen.

Derzeit werden noch jährlich rund 10.000 Steuerzeichen von der Finanzverwaltung ausgegeben. Die Abschaffung der Regelung führe zu einer Bürokratieentlastung in der Verwaltung und bei den rund 53.500 Hundehaltern in Hamburg, hieß es vom Senat. „Ein kleiner, aber guter Beitrag zu Deregulierung und Entbürokratisierung in unserer Stadt“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Die Einnahmen aus der Hundesteuer betrugen in Hamburg im Jahr 2019 rund 4,4 Mio. Euro.