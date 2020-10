Hamburg. Der Lichtschalter ist defekt, das Wohnzimmer soll neu gestrichen werden oder der Wasserhahn leckt. Wer in Hamburg einen Handwerker benötigt, der braucht vor allem eins: Geduld. Nur 2,5 Prozent der Elektriker, Maler und Installateure können Termine noch in der gleichen Woche anbieten. Das hat eine Umfrage des Vermietungs- und Hausverwaltungsservices Home mit Sitz in Berlin ergeben. Demnach kann es sogar Monate dauern, bis der Handwerker einen freien Termin anbieten kann.

Regionale Unterschiede sind groß: In München erhalten Mieter bei Mängeln am schnellsten einen Termin. 20 Prozent der angefragten Handwerker können bereits in der ersten Woche eine Reparatur anbieten. In Frankfurt sind 17,5 Prozent der Handwerker in der gleichen Woche verfügbar. Auf Platz drei folgt Berlin: 7,5 Prozent der Handwerker haben Kapazitäten, um einen Mangel kurzfristig innerhalb einer Woche zu beheben. Die Schlusslichter bilden Hamburg und Köln (2,5 Prozent). In 32,5 Prozent aller Fälle müssen Hamburger sogar mindestens vier Wochen warten.

Malerarbeiten in Hamburg sind am preiswertesten

Verglichen wurden die fünf größten Städte Deutschlands. Auch die Preise für typische Mietmängel bei Malern, Tischlern, Elektrikern und Sanitärinstallateuren variieren stark. Der Austausch eines defekten Lichtschalters kostet in Frankfurt durchschnittlich 51 Euro, in München 78 Euro. Hamburg liegt für diese Dienstleistung mit 56 Euro im Mittelfeld.

Gute Nachricht für Hamburger: Malerarbeiten sind in der Hansestadt am preiswertesten. Durchschnittlich verlangen Maler hier 208 Euro für das Streichen einer Wand. Über 100 Euro mehr kosten Maler in Köln; ihr Service ist im Städtevergleich am teuersten.

Fast schon ein Schnäppchen ist die Reparatur eines defekten Wasserhahns durch einen Hamburger Installateur. Sie verursacht mit durchschnittlich 55 Euro in Hamburg die niedrigsten und mit 135 Euro in Köln hingegen die höchsten Kosten. Allerdings sind die durchschnittlichen Kosten von 66 Euro für einen Tischler in der Hansestadt minimal höher als in Berlin (49 Euro), Köln (56 Euro) und Co.

Elektriker führen Reparaturen am schnellsten durch

Bei Elektrikern bekommt man durchschnittlich am schnellsten einen Termin: 24 Prozent der befragten Elektrotechniker können Mängel in der Wohnung innerhalb von einer Woche beheben. Mehr kurzfristige Termine bietet kein anderes Gewerbe. Weitere 34 Prozent bieten Termine innerhalb der folgenden Woche an.

Bei Sanitärinstallateur und Tischler sind die Terminkalender deutlich voller. Kurzfristige Termine in der gleichen Woche können nur acht Prozent der Tischler und sechs Prozent der Sanitärinstallateure anbieten.

Auf Platz vier folgen die Maler: Nur zwei Prozent aller Befragten sind in der gleichen Woche verfügbar; der Großteil (72 Prozent) sogar erst in vier oder mehr Wochen.