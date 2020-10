Hamburg. Was ist eigentlich dieses Powernapping, von dem alle sprechen? Irgendwie businessmäßig total in. Kaum noch ein Meeting ohne. Dabei klingt „nappy“ mehr so nach Baby-Windelkram. Aber mal eben ein „Power“ davorgesetzt – und das Wort erhält einen voll elektrisierenden Klang. So sehr, dass es der Begriff in unsere geliebte „Apotheken-Umschau“ geschafft hat. Apo-Theke? Nein, das ist nicht etwa der Tresen der außerparlamentarischen Opposition. Die unscheinbare Pharma-Postille ist das literarische Gegengift zur schlechten Laune des Alterns.

Schon die menschgewordene Sauerländer Knurr-Eiche Franz Müntefering sagte auf seiner Forschungsreise zum Polit-Greis: Alt werden ist Mist. Oder so ähnlich.

Ihm und uns allen hilft die jüngste Erkenntnis der „Apotheken-Umschau“, dass der Powernap zu einem längeren und gesünderen Leben beiträgt. Der Kurzschlaf, das Nickerchen, das Schlummern, mal eben Bubu machen. Powernap/Nickerchen senkt das Risiko von dieser und jener Zivilisationskrankheit und führt zu mehr Leistungsfähigkeit. Dieses Einnicken darf 10 bis 20 Minuten betragen. Aber: Der REM- oder Traumschlaf, sagen die Forscher einer australischen Universität, ist gefährlich. Wer tief in den Schlummer eintaucht, hat ein böses Erwachen und ist müder als zuvor.

Was bleibt? Experten des Wachbleibens wissen: Es gibt sogenannte Schlafersatzhandlungen. Was man also tut, um fehlende Nickerchen zu kompensieren. Das Gesicht kalt abwaschen erfrischt wie 15 Minuten Schlaf. 20 Minuten Spazierengehen ersetzen 30 Minuten Schlaf. Und der israelische Schriftsteller Ephraim Kishon wusste: Eine Stunde Schlaf ist so gut wie zwei.