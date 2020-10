Hamburg. Als das Motorboot „Kornati“ in Höhe des Hamburger Fischmarktes mit der Hafenfähre „Falkenstein“ kollidierte, flog ihr Smartphone in hohem Bogen in die Elbe, daran erinnert sich Ingrid M. (78) genau. Bis zu diesem dramatischen Moment gab es aber auch so viel zu gucken, zu filmen und zu fotografieren. Die Zeugin saß auf der Brücke der „Kornati“, der sogenannten Flybridge, und im Hafen tobten am 14. September 2019 die Cruise Days.

Ingrid M. und sieben weitere Passagiere genossen einen Erste-Klasse-Blick auf das Spektakel. Dann die Katastrophe: Nach dem wuchtigen Aufprall lief die „Kornati“ voll Wasser. Bevor die Yacht sank, konnten die Wasserschutzpolizei und die DLRG alle Passagiere retten, ein Mann hatte sich leicht an der Hand verletzt. Die 250 Fahrgäste an Bord der Hafenfähre blieben unversehrt. Auf den glimpflichen Ausgang folgten dann monatelange Ermittlungen – wer hatte den Schlamassel zu verantworten?

Schiffskollision: "Kornati" versank in der Elbe

Am Montag sitzt Hans F., Besitzer und Kapitän der „Kornati“, vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft legt ihm eine vorsätzliche Gefährdung des Schiffsverkehrs zur Last, Amtsrichter Arno Lehmann zieht aber auch eine fahrlässige Tat in Betracht. An jenem Tag, bei hohem Verkehrsaufkommen im Hafen, so die Anklage, habe der 80-jährige Heiner D. nahe der Landungsbrücken das Steuer überlassen – einem Laien, der weder über nautische Vorkenntnisse noch einen Motorboot-Führerschein verfügte.

Zudem habe der Angeklagte nicht Ausguck gehalten und dadurch das „Manöver des letzten Augenblicks“ zu spät eingeleitet. Ein Strafverfahren gegen den Kapitän der Hadag-Fähre hatte das Gericht bereits vor dem Prozess gegen Hans F. wegen geringer Schuld und gegen eine Geldbuße von 5400 Euro eingestellt. Er soll auf der falschen Fahrwasserseite gefahren und der „Kornati“ „pflichtwidrig“ nicht ausgewichen sein.

Hans F., der nach eigenen Angaben eine schmale Rente von 800 Euro bezieht, hat durch das Unglück einen herben (wirtschaftlichen) Verlust erlitten. 1995 hatte er die „Kornati“ für 120.000 DM erworben und liebevoll renoviert, sie war sein ganzer Stolz. Als das Boot sank, war es noch 51.000 Euro wert, weitere 20.000 Euro gingen für die Bergung und ein Gutachten drauf. Noch immer ist offenbar nicht geklärt, in welcher Höhe die Hadag für den Schaden aufkommt, sagt Verteidiger Thomas Bansemer.

Schiffskollision: Angeklagter bestreitet Schuld

Hans F. bestreitet die Tat. Es sei richtig, dass er Heiner D. das Steuer überlassen habe. Sein Bekannter sei überaus regeltreu und gewissenhaft. Doch habe er die ganze Zeit per Joystick-Steuerung die Kontrolle über das Schiff behalten; jederzeit hätte er eingreifen können. Plötzlich tauchte steuerbords die „Falkenstein“ auf. Zunächst glaubte Hans F., die Fähre werde vorbeifahren.

„Ich dachte, die müssen uns doch sehen und unsere Vorfahrt beachten“, sagt der 80-Jährige. Er selbst habe schon erlebt, wie ein Tanker seiner Yacht Vorfahrt gewährte. 15 Sekunden vor dem Aufprall sei ihm aber klar gewesen: „Die weichen uns nicht aus.“ Als er im letzten Moment Vollgas gegeben habe, sei es zu spät gewesen. Immerhin habe er das Boot noch drehen und so die Gefahr für die Passagiere und ein junges Ehepaar auf dem Vorschiff begrenzen können. Die Hafenfähre riss ein riesiges Loch in den Rumpf.

Ein bisschen anders klingt indes, was zwei Zeuginnen berichten, die auf der kleinen Flybridge saßen. Wie der Angeklagte leben sie in Buchholz – man kennt sich. Einer Zeugin, die sich an viele Details erinnert, nur eben kaum an das für den Tatvorwurf relevante Geschehen, traut Richter Lehmann nicht über den Weg. „Versuchen Sie nicht, mich auf den Arm zu nehmen“, sagt er – und denkt später laut über ein Verfahren wegen uneidlicher Falschaussage nach.

Hans F. muss Geldbuße von 6000 Euro zahlen

Nach einigem Hin und Her räumt die Zeugin ein, dass Hans F. erst kurz vor der Kollision zu den anderen Fahrgästen und „Skipper“ Heiner D. auf der Brücke stieß. Hans F. schüttelt dabei traurig den Kopf. Er hatte dem Gericht zuvor erzählt, dass er in den 30 Minuten nach Verlassen des Anlegers an der Dove Elbe bis zur Kollision „ununterbrochen“ hinter Heiner D. gesessen habe – mit dem Joystick für die Ruderanlage in der Hand. Ähnlich berichtet es auch Ingrid M.: Erst kurz vor der Kollision mit der „Bügeleisen-Fähre“ sei Hans F. die Leiter zur Brücke „hochgeschossen“ und habe versucht, das Schiff aus der Gefahrenzone zu bringen.

Vor einer folgenreichen Kollision mit dem deutschen Strafrecht bewahrt insbesondere Verteidiger Bansemer seinen Mandanten. Es sei der Kapitän der Hafenfähre gewesen, der durch seine Unachtsamkeit die gefährliche Situation erst „heraufbeschworen“ habe. Hans F. sei durch den finanziellen Schaden zudem hinreichend gestraft.

Mit Blick auf die aufklärungsbedürftige Aussage des Angeklagten zögert Richter Lehmann, stellt dann aber – mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft – das Verfahren ein. Eine Geldbuße von 5400 Euro reiche nicht aus, 6000 Euro müssten es schon sein. Zerknirscht willigt Hans F. ein. „Der Untergang des eigenen Schiffes“, sagt der Kapitän ohne Boot, „ist das Schlimmste, was einem passieren kann.“