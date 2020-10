Hamburg. Die Zahl der erkrankten Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, ist deutschlandweit im vergangenen Jahr zurückgegangen. Nach Auskunft der größten gesetzlichen Krankenkasse, der Techniker, sank sie von 9720 Patienten 2018 auf 9073 in 2019 und 9029 in diesem Jahr. Die Kasse beruft sich auf Zahlen von Eurotransplant. In Hamburg liegt die Zahl der auf ein Organ Wartenden bei 167. Das ist im Verhältnis zur Bevölkerungszahl unterdurchschnittlich niedrig. Allerdings ist dabei auch zu berücksichtigen, dass Patienten auf der Warteliste auch versterben können.

TK-Vorstandschef Jens Baas sieht einen positiven Trend darin, dass die Politik in den vergangenen Jahren „einige getan“ habe, um das Thema Organspende voranzutreiben. „Zum einen wurden die sogenannten Entnahmekrankenhäuser finanziell und personell gestärkt. Zum anderen brachte zu Beginn des Jahres auch die Diskussion um das neue Transplantationsgesetz dem Thema Organspende wieder die nötige Aufmerksamkeit in der Gesellschaft.“

Eurotransplant: Mehr Organspenden in Deutschland

Ein großes Entnahmekrankenhaus ist das Hamburger UKE. Auch im Monatsbericht von Eurotransplant ist zu lesen, dass über die beteiligten Länder hinweg die Zahl der Spender abgenommen, in Deutschland dagegen zugenommen hat. Dennoch besitzen nur vier von zehn Deutschen einen Organspendeausweis, obwohl 84 Prozent der Bundesbürger nach einer Forsa-Umfrage für die TK der Organspende eher positiv gegenüberstehen.

Das könnte Sie auch interessieren

TK-Chef Baas sagte, es sei auch trotz der Corona-Pandemie wichtig, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen, „eine informierte Entscheidung für oder gegen eine Spende zu treffen und diese dann auch zu dokumentieren.“