Hamburg. In der Manege tanzt der Clown. Furios. Als der rücklings auf dem Boden strampelnde Spaßmacher den Mann mit dem gestreiften Rock neben ihm „Mama“ nennt, hält es den jungen Teil des Publikums kaum noch auf den Holzbänken. Und als sich dann noch drei Kinderclowns in das Tohuwabohu einmischen, Pfeifen trillern und Erwachsene wie Tölpel stolpern, ist die Begeisterung enorm. Später sorgt ein Feuerschlucker, fantasievoll illuminiert, für gespanntes Schweigen.

Diese Welt der Kontraste lebt. Trotz Corona. Der Zirkus Frank, das wird am Sonnabendnachmittag klar, braucht weder Hightech-Tricks noch exotische Tierdressuren, um zu begeistern. Charme und Klasse des traditionsreichen Familienunternehmens mit Wurzeln in Norddeutschland reichen, um Groß wie Klein in den Bann zu ziehen.

Joschi Frank mimt einen der Clowns

Der Duft von Popcorn und Sägespänen macht den Reiz aus. Musik erklingt nicht digital: Zirkusdirektor Joschi beherrscht Schlagzeug und Trompete virtuos. Jeder, der hier arbeitet, muss ein Tausendsassa sein. „Jetzt kommt der Höhepunkt“, verkündet eine Stimme nach der ersten Stunde Spielzeit. Fanfare, Trommelwirbel, Scheinwerferflackern. Sodann betritt ein kleiner Junge das Rund, mit einem Schild vor dem Bauch: „Pause“.

Nummern wie diese kommen an. Mundschutz auf, hinaus an die frische Luft. Auf dem Rasenplatz an der Ecke Luruper Hauptstraße/Rugenbarg ist noch bis 8. November der Zirkus los: von Mittwoch bis Freitag um 16.30 Uhr, am Wochenende täglich zweimal.

Wie kann das Familienunternehmen in der Corona-Zeit wirtschaftlich überleben?

Joschi Frank, gemeinsam mit seinem Schwager Patrick Sperlich in siebter Generation in der Chefrolle, mimt einen der Clowns: Gesicht weiß geschminkt, goldfarbene Pluderhose. Nicht nur die Kleinen machten große Augen. Zeit zum Abschminken ist in der Pause nicht. „Komm, wir trinken einen Kaffee im Wohnwagen“, sagt der 28 Jahre alte Direktor. Da man einen Clown irgendwie nicht siezen kann, sind wir rasch beim Du. Oben an der Treppe bitte Schuhe ausziehen – und rein in die gute Stube.

Tatsächlich macht das großformatige Fahrzeug seiner Bezeichnung Wohnwagen alle Ehre: viel Platz, gemütliche Sitzecke, Polstersessel, großes Fernsehgerät. Nebenan, separat, Bad und Schlafzimmer. Und bevor wir bei Spaß, Lebensfreude, Extravaganz und Tradition weitermachen, kommt ein ernstes Thema auf den Kaffeetisch. Wie kann ein Familienunternehmen in aktueller Corona-Zeit wirtschaftlich überleben? Wie verliefen die vergangenen Monate?

Die Zukunft des Zirkus' hängt von der Corona-Entwicklung ab

Der Clown blickt ernst. Anfang März, zu Beginn einer Gastspielserie in Langenhorn, sei der Abpfiff erfolgt. Corona. Dabei schafft das Frühjahr sonst den stärksten Umsatz und Polster für die Wintersaison. Nach fast vier Monaten Zwangspause, am 26. Juni, sei der Betrieb allmählich wieder angelaufen: Grevesmühle, Lübeck, Kaltenkirchen, jetzt ein Monat Hamburg-Lurup.