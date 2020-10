Hamburg. Viermal in Folge war der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg über 35, die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche liegt damit derzeit bei 38,1. Am Sonntag war es jedoch bei der Erfassung der Neuinfizierten zu technischen Problemen gekommen. Einige Fälle sollen nachgereicht werden.

In der Hansestadt wird daher von Montag an die Maskenpflicht ausgeweitet: Sie gilt nun auch in öffentlichen Gebäuden, Restaurants und auch auf einigen belebten Hamburger Straßen und Plätzen muss zu bestimmten Zeiten ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Derweil kontrollierten Polizei und Ämter am Wochenende insgesamt rund 700 Betriebe auf die Einhaltung der Corona-Auflagen. In 182 Fällen wurden Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt, die 205 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 86 Verwarnungen nach sich zogen.

Nachrichten zu Corona in Hamburg und dem Norden am Montag:

Corona: Kommt die Sperrstunde auch für Hamburg?

In Städten wie Berlin und Frankfurt wurde sie bereits eingeführt, auch in Hamburg ist laut Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard eine nächtliche Sperrstunde denkbar. Die SPD-Politikerin sagte am Montagmorgen auf NDR Info, dass Ziel sei, unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche zu bleiben.

„Wir sehen auch Chancen, dass man jetzt noch zu einer Situation kommt, wo sich die Neuinfektionszahlen einpendeln.“ Gleichzeitig verwies die Senatorin auf die zunehmende Dynamik, je höher die Zahlen einmal seien. „Man ist schneller bei 50, als man (...) sich (...) wieder zurückentwickelt. (...) Insofern sind wir schon an einem Punkt, an dem man höchste Aufmerksamkeit braucht.“ Sollten die Fallzahlen weiter steigen, schließt Leonhard zudem weitere Einschränkungen nicht aus.

25 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der Corona-Infizierten um 25 Fälle erhöht. Seit Beginn der Pandemie im Norden haben sich bislang 5260 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung am späten Sonntagabend im Internet mitteilte. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts gelten rund 4600 von ihnen als genesen. Am Samstag waren 26 Neuinfektionen gezählt worden.

In Schleswig-Holstein haben sich bislang 5260 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt (Symbolbild).

Foto: dpa picture alliance/Eibner-Pressefoto

Im Kreis Nordfriesland wurden auch bis Sonntagabend keine neuen Fälle bekannt. Dort hatte sich das Gesundheitsamt in Husum am Samstag besorgt über einen Vorfall auf Sylt geäußert. Ein Mann hatte in der Nacht zum 4. Oktober ein belebtes Lokal in Westerland besucht, ohne von seiner Infektion zu wissen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, liegt nach wie vor bei 162. In Krankenhäusern werden den Angaben zufolge unverändert 13 Covid-19-Patienten behandelt.

Fährhaus Missunde an der Schlei schließt für Monate

Das gerade bei Hamburgern beliebte Fährhaus Missunde an der Schlei schließt zum ersten Mal in seiner Geschichte in den Herbst- und Wintermonaten. „Die coronabedingten Einschränkungen in der Gastronomie haben uns zu diesem Schritt gezwungen“, sagt Birgit Albert, der das Restaurant in Missunde an der Schlei gemeinsam mit ihrem Mann Andreas gehört.

Bis Mitte September sei die Auslastung sehr gut gewesen, die Gäste hätten auf der Terrasse oder an den Fenstern sitzen können. „Aber sobald es kalt wurde, häuften sich die spontanen Absagen“, so Birgit Albert. Dadurch sei die Planung der Küche und des Einkaufs immer schwieriger geworden. „Mit zunehmender Kälte hätte das sicher weiter zugenommen. Also habe ich die Reißleine gezogen.“ Deshalb bleibt das Fährhaus, zu dem auch ein paar Hotelzimmer gehören, vorerst geschlossen.

Das Fährhaus an der Schlei ist bei Hamburgern sehr beliebt (Archivbild).

Foto: Andreas Laible

Wie lange das so sein wird, mag Albert jetzt noch nicht sagen. Nur so viel: „Wir planen, irgendwann im Frühjahr wiederzueröffnen.“ Das hänge aber auch von der Entwicklung der Pandemie ab. 200 Konfirmationen, Geburtstage und Hochzeiten hätten es in diesem Jahr sein sollen, der große Teil ist abgesagt worden, nur wenige Feiern hätten in einem kleinen Rahmen stattgefunden.

„Schon jetzt haben wir unzählige Anfragen für das kommende Jahr“, so die Inhaberin. In existenzielle Schwierigkeiten bringt das Virus das Fährhaus allerdings nicht: „Wir sind gut gerüstet“, sagt die Frau, die mit ihrem Mann bei Bremen lebt. „Und damit es auch weiter so bleibt, müssen wir jetzt die Ressourcen schonen.“

Senator Rabe informiert sich über "Lernferien" in Hamburg

Sogenannte Lernferien bieten Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwächen und Sprachförderbedarf. Schulsenator Ties Rabe (SPD) besucht an diesem Montag eine Schüler-Lerngruppe der „Hamburger Lernferien“ in der Grundschule Sterntalerstraße. Insgesamt 95 Schulen beteiligen sich in der Hansestadt an dem Programm. Durch die Schulschließungen im Zuge der Corona-Pandemie haben viele Schüler zusätzlichen Nachholbedarf.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) besucht am Montag eine Schüler-Lerngruppe der „Hamburger Lernferien“ in der Grundschule Sterntalerstraße.

Foto: Roland Magunia

Verschärfte Maskenpflicht tritt in Hamburg in Kraft

In öffentlichen Gebäuden, Restaurants und auf bestimmten Hamburger Straßen gilt von Montag an eine verschärfte Maskenpflicht. Der Senat veröffentlichte eine Karte im Internet, auf der die betroffenen Straßen und Plätze markiert sind.

In öffentlichen Gebäuden und in Gastronomiebetrieben sowie auf Demonstrationen und Großveranstaltungen muss nun grundsätzlich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Gesichtsvisiere werden nicht mehr ausreichend anerkannt, weil sie die Verbreitung des Virus über Aerosole nicht verhindern. Das bei Verstößen drohende Bußgeld soll von 80 auf 150 Euro angehoben werden, was aber nach Angaben der Sozialbehörde noch offiziell verkündet werden muss.

Corona-Krise: Hier gilt die Maskenpflicht in Hamburg (Stand: 10. Oktober)

in der Stralsunder Straße, täglich von 12 Uhr bis 22 Uhr

auf dem Steintorplatz einschließlich der angrenzenden öffentlichen Wege, Straßen und Plätze, abgegrenzt durch die Bahnüberführung der Straße Steintordamm, dem Gebäude des Museums für Kunst und Gewerbe, dem Gebäude des Zentralen Omnibusbahnhofs, dem Gebäude mit der Hausnummer Steindamm 2, dem Gebäude mit der Hausnummer Steindamm 1, den Gebäuden mit den Hausnummern Steintorplatz 3 und Kirchenallee 57 sowie dem Gebäude des Hauptbahnhofs, täglich von 12 Uhr bis 22 Uhr

auf dem Ballindamm im räumlichen Bereich vor dem Gebäude mit der Hausnummer 40, abgegrenzt durch die Straßen Ballindamm und Bergstraße, täglich von 15 Uhr bis 18 Uhr

in der Straße Große Freiheit im räumlichen Bereich von der Hausnummer 1 bis zur Hausnummer 47, freitags, sonnabends sowie an Feiertagen und tags zuvor, jeweils von 18 Uhr bis 4 Uhr am Folgetag

in der Straße Hamburger Berg im räumlichen Bereich der Hausnummern 1 bis 39, freitags, sonnabends sowie an Feiertagen und tags zuvor, jeweils von 18 Uhr bis 4 Uhr am Folgetag

in der Talstraße im räumlichen Bereich der Hausnummern 1 bis 36, freitags, sonnabends sowie an Feiertagen und tags zuvor, jeweils von 18 Uhr bis 4 Uhr am Folgetag,

auf dem Hans-Albers-Platz einschließlich der Friedrichstraße im räumlichen Bereich zwischen und einschließlich den Hausnummern 11 beziehungsweise 24 bis 21 beziehungsweise 28, freitags, sonnabends sowie an Feiertagen und tags zuvor, jeweils von 18 Uhr bis 4 Uhr am Folgetag

auf der Straße Reeperbahn einschließlich der Plätze Nobistor und Spielbudenplatz, abgegrenzt durch den Millerntorplatz, die Straße Zirkusweg, die Holstenstraße und den Finkenpark sowie in der Straße Spielbudenplatz im räumlichen Bereich der Hausnummern 1 bis 31, freitags, sonnabends sowie an Feiertagen und tags zuvor, jeweils von 18 Uhr bis 4 Uhr am Folgetag

auf der Straße Schulterblatt im räumlichen Bereich zwischen den Straßen Susannenstraße und Rosenhofstraße, freitags, sonnabends sowie an Feiertagen und tags zuvor, jeweils von 20 Uhr bis 24 Uhr

auf dem Alma-Wartenberg-Platz einschließlich der Bahrenfelder Straße im räumlichen Bereich zwischen und einschließlich den Hausnummern 135 beziehungsweise 146 und den Hausnummern 183 beziehungsweise 188, der Kleinen Rainstraße im räumlichen Bereich bis zu und einschließlich den Hausnummern 3 beziehungsweise 6, der Nöltingstraße im räumlichen Bereich bis zu und einschließlich den Hausnummern 5 beziehungsweise 12, der Friedensallee im räumlichen Bereich bis zu und einschließlich den Hausnummern 7 beziehungsweise 14 sowie der Bergiusstraße im räumlichen Bereich bis zu der Hausnummer 7, freitags und sonnabends von 19 Uhr bis 3 Uhr am Folgetag

in der Straße Hohenesch im räumlichen Bereich von und einschließlich den Hausnummern 1 beziehungsweise 6 bis zur Bahrenfelder Straße, freitags und sonnabends von 19 Uhr bis 3 Uhr am Folgetag

in der Straße Mühlenkamp im räumlichen Bereich zwischen der Körnerstraße und der Preystraße, täglich von 12 Uhr bis 1 Uhr am Folgetag

auf den Sankt-Pauli-Landungsbrücken einschließlich der dort befindlichen Pontonanlage und den Brücken 1 bis 10, montags bis freitags jeweils von 6 Uhr bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr

Im Einzelfall kann die Polizei auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen eine räumlich begrenzte Maskenpflicht anordnen, wenn dies aus Infektionsschutzgründen erforderlich ist, beispielsweise, wenn das Abstandsgebot durch einen erheblichen Teil der anwesenden Personen nicht eingehalten wird oder aufgrund der räumlichen Verhältnisse oder der Anzahl der anwesenden Personen nicht eingehalten werden kann.

Live bei abendblatt.de: Corona-Vortrag von Prof. Addo

Das Herbst-Programm der UKE-Gesundheitsakademie startet mit der bestmöglichen Referentin: Prof. Marylyn Addo spricht am Montagabend (ab 18.30 Uhr) vor ausverkauftem Hörsaal über das Thema „Wie Viren die Menschen erobern – und wie wir uns schützen können". Die Leiterin der Abteilung Infektionskrankheiten am UKE ist gleichzeitig am Impfstoff-Projekt beteiligt. Der Vortrag kann wegen der Corona-Einschränkungen vor Ort nur von einer begrenzten Zuhörerschaft verfolgt werden. Er wird live bei abendblatt.de zu sehen sein (www.abendblatt.de/uke2020).

Prof. Dr. Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie des UKE.

Foto: UKE

