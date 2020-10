Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wer zu früh jubelt, allerdings auch. Das gilt ganz besonders im Sport, bei Wahlen oder auch in der Oper. Abgerechnet wird zum Schluss.

Gerade erst machte der französische Radrennfahrer Julian Alaphilippe Schlagzeilen, als er beim Klassiker Lüttich–Bastogne–Lüttich schon vor der Ziellinie jubelte – und auf den letzten Zentimetern noch überholt wurde. Ein weiterer Clip für ungezählte YouTube-Zusammenschnitte zum immer populären Thema „Zu früh gefreut“.

Oft ist auch der FC Bayern dabei, wie nach der Nacht von Barcelona 1999, als Manchester United beim Champions-League-Finale mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch den Titel wegschnappte. Zwei Jahre später hingegen degradierten die Bayern Schalke 04 zum „Meister der Herzen“.

Umso erstaunlicher ist es, wenn frisch gekürte Champions bereits mit vorab produzierten Sieger-Shirts und -Kappen zur Pokalübergabe stolzieren. Wie sehr kann man das Schicksal herausfordern? Und was passiert mit den obsoleten Sieger-Leibchen der Unterlegenen? Die Chicago Bears zum Beispiel hatten vor ihrer Super-Bowl-Niederlage 2007 gegen die Indianapolis Colts bereits 15.000 Meister-Shirts anfertigen lassen, die dann nicht mehr gebraucht wurden.

Es heißt, dass die Kappen und weitere Fanartikel der Final-Verlierer in den amerikanischen Profiligen an Bedürftige in Katastrophengebieten gespendet (und für viel Geld von Sammlern zurückgeholt) werden. Seit 2015 kümmert sich die Wohltätigkeitsorganisation Good360 um die Verteilung. Ob der FC Bayern, der seine Meister-Shirts wahrscheinlich bereits vor Saisonbeginn produziert, auch zum Kundenkreis gehört?