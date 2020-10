Hamburg. Hamburg verschärft mit sofortiger Wirkung die Maskenpflicht. In öffentlichen Gebäuden und auf mehreren belebten Straßen und Plätzen der Hansestadt muss vom heutigen Montag an ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Der Senat veröffentlichte eine Karte, auf der die betroffenen Straßen und Plätze markiert sind, auf denen auch im Freien eine Maskenpflicht gilt.

Dazu zählen zu bestimmten Tageszeiten die Reeperbahn mit mehreren Seitenstraßen, die St. Pauli-Landungsbrücken und das Schulterblatt im Schanzenviertel. Auch auf dem Ballindamm (vor der Europa Passage), am Steindamm und auf dem Steintorplatz am Hauptbahnhof sowie auf dem Mühlenkamp in Winterhude gibt es Bereiche mit Maskenpflicht, ebenso auf einigen Straßen in Ottensen.

Maskenpflicht in Hamburg: Gesichtvisiere nicht mehr anerkannt

In öffentlichen Gebäuden, auf Demonstrationen und Großveranstaltungen sowie von Beschäftigten in Gas­tronomiebetrieben muss nun ebenfalls grundsätzlich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Gesichtsvisiere werden nicht mehr als ausreichend anerkannt, weil sie die Verbreitung des Virus über Aerosole nicht verhindern. Das bei Verstößen drohende Bußgeld soll von 80 auf 150 Euro angehoben werden, was aber nach Angaben der Sozialbehörde noch offiziell verkündet werden muss.

Die Polizei hat am Sonnabend erneut viele Lokale und Bars auf die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft. Ein Schwerpunkt war das Vergnügungsviertel rund um die Reeperbahn. Die Große Freiheit wurde wegen Überfüllung geräumt und kurzzeitig gesperrt.

Auch einige Bars mussten auf Anweisung der Polizei vorübergehend schließen. Teilweise stellten sich Türsteher den Polizisten in den Weg und versuchten, die Kontrolle einzelner Läden hinauszuzögern. Hintergrund der Kon­trollen sind besonders viele Infektionen in der Gruppe der 20- bis 40-Jährigen.

Besonders viele Infektionen bei 20- bis 40-Jährigen

Die von Menschen dieser Altersgruppe gern besuchten Bars und Clubs gelten als mögliche Ansteckungsherde. Schon am Freitagabend waren mehr als 250 Beamte bei einer ähnlichen Großkontrolle im Einsatz gewesen. In 182 von 700 Betrieben stellte die Polizei an diesem Wochenende Verstöße fest.

Nach offiziellen Angaben haben sich in Hamburg am Sonntag 52 neue Corona-Fälle ergeben. Wie die Gesundheitsbehörde mitteilte, lag der Sieben-Tage-Wert pro 100.000 Einwohner bei 38,1. Damit ist die sogenannte Inzidenz weiterhin über dem als kritisch geltenden Wert von 35. Am Sonnabend waren 98 neue Fälle gemeldet worden, der Sieben-Tage-Wert pro 100.000 Einwohner hatte 38,8 betragen.

Das Coronavirus in Deutschland und weltweit

Seit Beginn der Pandemie infizierten sich in Hamburg 8963 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2. Rund 7100 gelten nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts als geheilt. Das sind 100 mehr als am Vortag. Bislang starben nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am UKE 241 Hamburger an Covid-19.

Corona-Ausbruch auf Sylt befürchtet

Bei der Erfassung der Corona-Fälle in der Hansestadt hat es am Wochenende erneut ein technisches Problem gegeben. Wie ein Sprecher der Sozialbehörde bestätigte, ist eine zweistellige Zahl von Infektionen noch nicht in den veröffentlichten Daten enthalten. Zu Wochenbeginn soll die Zahl demnach korrigiert werden, sobald alle Daten vorliegen.

Unterdessen geht auch auf Sylt die Angst vor einem Corona-Ausbruch um. Ein infizierter Mann hatte angegeben, an einer Party in einer Bar in Westerland teilgenommen zu haben. Das zuständige Gesundheitsamt teilte mit, der Infizierte habe vor dem Auftreten erster Symptome und einem Test das „American Bis­tro“ besucht. Nach seiner Erinnerung seien dort in der Nacht zum 4. Oktober 70 bis 100 Menschen anwesend gewesen.

Party könnte Superspreader-Ereignis werden

„Diese Party könnte ein Superspreader-Ereignis werden“, sagte die Leiterin des Fachbereichs Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen der Kreisverwaltung Nordfriesland, Nina Rahder. Das Amt bat alle Personen, die sich in jener Nacht ab 23.30 Uhr in dem Lokal aufgehalten haben, sich über die Hotline 0800/200 66 22 zu melden. Bis zum Sonntag seien rund 200 Anrufe eingegangen, außerdem 50 E-Mails.

Die weit über Hamburg bekannte Hamburger UKE-Professorin Marylyn Addo spricht an diesem Montagabend (ab 18.30 Uhr) vor ausverkauftem Hörsaal über das Thema „Wie Viren die Menschen erobern – und wie wir uns schützen können“. Der Vortrag wird live bei abendblatt.de zu sehen sein (www.abendblatt.de/uke2020).