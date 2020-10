Hamburg. Für den Sonnabend haben mehrere Organisationen Demonstrationen rund um die Hamburger Innenstadt angekündigt. Deswegen kann es in der City zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Um 12 Uhr startet eine Fahrraddemo von Fridays for Future unter dem Titel: "Wald statt Asphalt!" am Klosterstern. Die Route führt über den Stephansplatz bis zur Zwischenkundgebung am Speersort und von dort weiter über den Jungfernstieg,Gänsemarkt und Großneumarkt bis zur Schlusskundgebung am Alten Steinweg. Die Veranstaltung soll gegen 14.30 Uhr beendet sein. Die Anmelder erwarten 400 Teilnehmer.

Heute finden in Hamburg wieder mehrere Demos statt. Besonders die Innenstadt ist betroffen. Wenn ihr in die Stadt möchtet, nehmt ihr am besten die Bahn. https://t.co/sXlkC7lwrB

E-Scooter-Demo in St. Georg und auf St. Pauli

Von 14 bis 16 Uhr ist eine Demonstration „Ende der armenischen Besatzung in Aserbeidschan!“ angemeldet. Sie zieht von der Mönckebergstraße zum Rathausmarkt. Erwartet werden 250 Teilnehmer.

Von 14.30 Uhr bis 17 Uhr gibt es eine Demonstration "Gegen eine dritte Amtszeit des ivorischen Präsidenten Alassane Dramane Ouattra" von der Kurt-Schumacher Allee bis zur Mönckebergstraße. Der Veranstalter rechnet mit 80 Teilnehmern.

E-Scooter-Fans demonstrieren von 15 bis 17.30 Uhr unter dem Motto "Abgasfrei in meiner Stadt – wir kämpfen für die Freiheit aller Elektrokleinstfahrzeuge!". Die Route führt vom Hachmannplatz in St.Georg über die Ludwig-Ehrhard-Straße nach St. Pauli und von dort über die Glacischaussee bis zum Valentinskamp. Erwartet werden 80 bis 100 Teilnehmer, die mit E-Scootern in einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Kilometern pro Stunde auf der Straße fahren.