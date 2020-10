Hamburg. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg hat bereits den zweiten Tag den kritischen Wert von 35 überschritten. Am Freitag lag sie mit 145 neu gemeldeten Coronainfektionen bei 39,5 pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Wie ernst die Lage ist, haben die Hamburger Behörden am Freitagabend deutlich gemacht: 250 Beamte waren im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Regeln in Bars und Restaurants zu überprüfen.

Liegt der Inzidenzwert weiterhin höher als 35, wird es weitere Einschränkungen geben: Der Senat hat bereits schärfere Maßnahmen mit flächendeckenden Sperrstunden für Bars und Restaurants angekündigt.

Nachrichten zu Corona in Hamburg und dem Norden am Sonnabend. 10. Oktober 2020:

54 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein - 13 Erkrankte in Kliniken

Bei Corona-Tests in Schleswig-Holstein sind 54 neue Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie im Norden erhöhte sich damit bis Freitagabend auf 5209, wie aus den von der Landesregierung im Internet veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts gelten rund 4600 von ihnen als genesen. Am Donnerstag waren 79 Neuinfektionen gezählt worden.

Allein 25 der 54 neuen Fälle vom Freitag wurden im Kreis Segeberg festgestellt. Darunter seien 14 Saisonarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebs bei Bad Bramstedt, teilte die Kreisverwaltung mit. Die anderen Fälle beträfen zwei Reiserückkehrer aus Polen und Kontaktpersonen von bereits infizierten Menschen. In den übrigen Kreisen blieben die Neuinfektionen am Freitag im einstelligen Bereich oder ganz aus.

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, liegt nach wie vor bei 162. In Krankenhäusern wurden am Freitag 13 Covid-19-Patienten behandelt, zwei weniger als am Vortag.

Coronavirus: Hamburger Laternenumzüge zum Teil abgesagt

Der Laternenumzug der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. „Der diesjährige öffentliche Martinsumzug mit üblicherweise mehreren Hundert Teilnehmenden, an dem die Hauptkirche St. Michaelis beteiligt ist, wird aufgrund der sich in diesen Tagen ja verschärfenden Pandemie-Situation nicht stattfinden können“, sagte ein Michel-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Wir bedauern dies sehr und überlegen nach den Herbstferien, wie in unseren Einrichtungen und Gruppen dieser für uns wichtige Tag wahrgenommen werden kann.“ Auch andere größere Züge in den Stadtteilen fallen dem Stadtportal hamburg.de zufolge aus.

Generell müssen Kinder und Eltern in Hamburg wegen des Coronavirus allerdings nicht auf die beliebten Laternenumzüge verzichten. Denn Laternenumzüge sind formal Veranstaltungen unter freiem Himmel. Sie seien laut Eindämmungsverordnung im Freien mit bis zu 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Wie üblich gelten auch dabei die Corona-Abstands- und Hygieneregeln. Gerade bei diesen Umzügen dürfte das kein Problem sein, so der Behördensprecher weiter.

Überjazz-Festival auf Kampnagel komplett abgesagt

Wegen der Corona-Krise kann das Überjazz-Festival, das vom 12. bis 14. November auf Kampnagel geplant war, nicht stattfinden. Viele internationale Acts hätten dafür anreisen sollen, ein Themenschwerpunkt wäre die Szene in Chicago gewesen.

„Den ,Parcour der musikalischen Zukunfts-Welten pandemiebedingt mit großen programmatischen Abstrichen abzubilden, würde dem Grundgedanken des Formats gänzlich widersprechen“, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters Karsten Jahnke. Eintrittskarten können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Überjazz 2021 ist nun für den 11. bis 13. November 2021 geplant.

Corona-Razzia: Polizei hat Bars und Restaurants in Hamburg überprüft

Bürgermeister Peter Tschentscher hatte es angekündigt: Die Hamburger Behörden wollen die Einhaltung der Corona-Regeln vor allem in der Gastronomie stärker kontrollieren, um eine wiederholt stärkere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Am Freitagabend folgte die erste Razzia: Beamte stürmten gegen 19 Uhr das „Shabo“ an der Legienstraße, um mögliche Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung zu ahnden. An dem Einsatz waren auch Mitarbeiter anderer Behörden beteiligt, etwa aus dem Bezirksamt, dem Amt für Arbeitsschutz oder dem Zoll. Bei der Überprüfung stellten die Beamten nun fest, dass die Kontaktlisten dort unvollständig ausgefüllt waren, teilweise wurden falsche Angaben gemacht – oder gar keine. Polizisten haben eine Verantwortliche in dem Lokal abgeführt, weil sie sich nicht hatte ausweisen wollen. Es soll nun geprüft werden, ob die Frau sich illegal in Deutschland aufhält. Ob sie eine Mitbetreiberin des Treffpunkts ist, konnte noch nicht geklärt werden.

Am späteren Abend musste die Polizei sogar eine Shisha-Bar an der Billstedter Hauptstraße vorläufig schließen. Nicht nur waren die Kontaktlisten unzureichend geführt, auch waren Tische und Stühle so aufgebaut, dass es den Gästen im "Goodfellas" gar nicht möglich war, den gebotenen Abstand einzuhalten. Dazu kam, dass die Kohlenmonoxid-Konzentration offenbar derart hoch war, dass Beamte die Feuerwehr hinzugerufen haben. Auch in der Moda Lounge an der Landwehr haben die Kohlenmonoxid-Messgeräte ausgeschlagen: Weil die Beamten die Werte für gefährlich hoch hielten, haben sie die Bar umgehend geräumt. Nach ersten Informationen wurden in der Zeit von Freitag, 6 Uhr bis Sonnabend, 6 Uhr, 94 Ordnungswidrigkeiten festegestellt, teilt der Lagedienst der Polizei mit. Dazu zählen zum Beispiel Verstöße gegen die Maskenpflicht oder die unzureichende Erfassung von Besucherdaten in der Gastronomie.

Merkel und Großstädte vereinbaren Corona-Maßnahmen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Bürgermeister von elf deutschen Großstädten haben sich auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verständigt. Es sind größtenteils geplante Beschränkungen, die Hamburg ohnehin jetzt schon vorbeugend ergreifen will. Die Beschlüsse im Detail:

Spätestens ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen entsendet das Robert Koch-Institut auf Bitten der Stadt Experten in die Stadt, die Krisenstäbe beraten. Das gilt auch für Experten der Bundeswehr.

pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen entsendet das Robert Koch-Institut auf Bitten der Stadt Experten in die Stadt, die Krisenstäbe beraten. Das gilt auch für Experten der Bundeswehr. Ab 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern soll es umgehend neue Beschränkungen geben. Dazu gehören eine Erweiterung der Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und gegebenenfalls Sperrstunden und Alkoholbeschränkungen für die Gastronomie sowie Teilnehmerbeschränkungen für Veranstaltungen und private Feiern.

pro 100.000 Einwohnern soll es umgehend neue Beschränkungen geben. Dazu gehören eine Erweiterung der Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und gegebenenfalls Sperrstunden und Alkoholbeschränkungen für die Gastronomie sowie Teilnehmerbeschränkungen für Veranstaltungen und private Feiern. Sind die Gesundheitsämter mit der Kontaktnachverfolgung überfordert, sollen Bund und Land personelle Unterstützung leisten.

Die Großstädte müssen die Ordnungsämter so entlasten, dass diese die Einhaltung der Regeln kontrollieren können. Bund und Länder beraten, ob auch Bundespolizei und Länderpolizeien unterstützen können.

Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen sollen an die Infektionszahlen angepasst werden. Der Bund stellt sicher, dass die Kosten von regelmäßigen Schnelltests von Bewohnern, Patienten, Besuchern und Personal

übernommen werden.

übernommen werden. Wird der Anstieg der Infektionszahlen durch diese Maßnahmen nicht innerhalb von zehn Tagen ausgebremst, sind weitere Beschränkungsschritte geplant, um öffentliche Kontakte zu reduzieren.

Urlaub im Norden: Liste der Risikogebiete ausgeweitet

Wer aus einem Corona-Risikogebiet in den Norden reist, muss jetzt auch in Niedersachsen einen negativen Coronatest vorlegen, ehe er ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung beziehen darf. Auch dort gilt von diesem Sonnabend an ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Städten und Kreisen, in denen es mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gab. Allerdings soll jeder Herkunftsort einzeln geprüft werden.

Auch Ausnahmen seien möglich, wenn der Infektionsherd klar begrenzt sei, sagte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Freitag in Hannover. Die Liste der Kreise, für die das Verbot gilt, soll täglich im Internet auf niedersachsen.de veröffentlicht werden. Maßgeblich für die Überschreitung des Grenzwerts ist der Zeitpunkt der Anreise. Ausnahmen sieht die Verordnung zudem für zwingende berufliche und medizinisch bedingte Reisen vor. Auch Besuche von Angehörigen und Partnern bleiben erlaubt. „Es geht uns darum, den touristischen Reiseverkehr einzuschränken“, erklärte Schröder. Für Verstöße gegen das Übernachtungsverbot sieht die Regelung ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro vor. Behörden und Polizei sollen die Bestimmungen durchsetzen und Verstöße ahnden.

Niedersachsen hatte sich am Mittwoch noch nicht dem von den Bundesländern mehrheitlich beschlossenen Regelungen angeschlossen, war aber bereits am Donnerstag umgeschwenkt. Schleswig-Holstein hatte sich bereits am Mittwoch entschieden, die neuen Regelungen ab Freitag anzuwenden. Die am Donnerstag erstellte Liste der innerdeutschen Risikogebiete wurde am Freitag noch einmal deutlich ausgeweitet. Reisende aus folgenden Regionen und Städten müssen nun einen aktuellen Corona-Test vorlegen, wenn sie ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung gebucht haben: Landkreise Wesermarsch, Vechta, Cloppenburg, Emsland, Esslingen sowie aus Berlin, Bremen, Hamm, Herne, Remscheid, Hagen, Frankfurt am Main, Offenbach am Main, und Rosenheim. Die Liste wird auf schleswig-holstein.de veröffentlicht. Schleswig-Holstein hatte schon vorher von Reisenden aus vier Berliner Bezirken mit hohen Infektionszahlen Coronatests verlangt, nun zählt aber ohnehin die gesamte Stadt zu den Risikogebieten.

Bundeswehr soll Hamburger Gesundheitsämter unterstützen

Angesichts der immer weiter steigenden Infektionszahlen greifen die Hamburger Gesundheitsämter auf die Unterstützung durch Kräfte der Bundeswehr bei der Kontaktverfolgung zurück. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass die bereits im April mit dem Bund vereinbarte Aufstockung der Ämter auf fünf Mitarbeiter pro 20.000 Einwohner noch längst nicht erreicht ist. Statt der 475 vorgesehenen Vollzeitkräfte gab es zuletzt in Hamburg nur 240.

Künftig sollen Robert-Koch-Institut und Bundeswehr die besonders betroffenen Großstädte, darunter Hamburg, noch stärker unterstützen. Das vereinbarten die Bürgermeister der elf größten Städte am Freitag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Großstädte und Ballungsräume sind der Schauplatz, an dem sich zeigt, ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können oder ob uns diese Kontrolle entgleitet“, sagte Merkel nach der Konferenz. „Genau an dem Punkt sind wir jetzt.“ Ziel sei es, das Infektionsgeschehen so gering zu halten, dass möglichst jede einzelne Infektion nachverfolgt werden könne. Was es bedeute, wenn man die Kontrolle über das Virus verliere, zeige sich gerade in einer „zweiten Pandemiewelle“ in einigen europäischen Staaten.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum, und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Lesen Sie hier den Corona-Newsblog von Freitag, 9. Oktober