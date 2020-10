Karajicas Hamburger Projekte: Warten auf den Elbdome

Hamburg. Tomislav Karajica ist mit seinen Firmen auf vielen Gebieten aktiv. Einige Projekte laufen bereits, andere sind in Planung. Eine Übersicht.



Gaming House: Am Oberen Landweg im ehemaligen Tagungshotel der Telekom entsteht für 50 Millionen Euro ein Spiel- und Trainingszentrum für eSportler, das größte Europas. Das 20.000 Quadratmeter große Objekt wird die neue Heimat des Bergedorfer eSports-Teams Unicorns of Love, das bislang in Berlin sitzt.



Hamburger Ding: Das Musterhaus für Coworking-Spaces am Nobistor, Anfang 2019 eröffnet. Die hier gemachten Erfahrungen sollen für Projekte an anderen Hamburger Standorten und anderen deutschen Städten genutzt werden.



Fernsehturm: Karajica, Bernd Aufderheide (Hamburg Messe & Congress) und Philipp Westermeyer (Online Marketing Rockstars) erhielten den Zuschlag für die Umgestaltung des Fernsehturms. Die Aussichtsplattform bleibt, das Drehrestaurant wird zur Eventfläche. Am Fuß des Turms wird angebaut für Gastronomie und Shops. Fertigstellung 2023/24.



Mundsburg Tower: Kombination von Coworking, Sport und Freizeit. Die 135 Wohnungen, 35 bis 55 Quadratmeter groß, bleiben. Die ersten vier Geschosse sind Gewerbeflächen. Drei Jahre Bauzeit.



Elbdome: In einem Hafenbecken an den Elbbrücken geplant, dort politisch nicht durchsetzbar, soll die Multifunktionsarena, die neue Towers-Spielstätte für 9000 Zuschauer, jetzt am S-Bahnhof Veddel entstehen. Stadt und Oberbaudirektor Franz-Josef Höing unterstützen das Projekt. Anhandgabe an Home United wäre der nächste Schritt, danach Start des Planungsprozesses. Karajica: „Wir sehen hier nicht nur Glamour und Lifestyle, wir wollen mit der Arena auch soziale Projekte verbinden.“ Kosten: 150 Millionen Euro. Fertigstellung: 2023/24.



Quartiersporthaus: Das seit 2018 geplante Sportzentrum des Hamburg Towers e. V. mit inklusiver Dreifeldhalle und Fitnessstudio im Wilhelmsburger Rathausviertel wird finanziell vom Bund (4,5 Millionen) und der Stadt Hamburg (5,5 Millionen) unterstützt. Kosten: 18,39 Millionen Euro. Die Grundstücksfrage soll alsbald mit dem Senat geklärt werden. Gelände und Aufbauten will Karajica in eine Towers-Stiftung überführen. Fertigstellung: Ende 2022.



Hamburg Towers: In der zweiten Bundesligasaison soll sich das Team aus dem Abstiegskampf heraushalten, mittelfristig ein Play-off-Kandidat werden. „Wenn der Elbdome steht, wollen wir eine Mannschaft haben, die in europäischen Wettbewerben spielen kann“, sagt Hauptgesellschafter Karajica.



Fußballclubs: Eine Perspektivinvestition. Austria Klagenfurt (2. österreichische Liga) und Viktoria Berlin (Regionalliga Nordost) bieten ein interessantes Umfeld, sportlich, infrastrukturell. „Wir wollen hier nachhaltig etwas aufbauen. An beiden Standorten mussten wir verlorenes Vertrauen in die Clubs zurückgewinnen“, sagt Karajica. Im Gegensatz zum Basketball bietet Fußball auf Sicht größere Renditechancen wegen höherer TV-Gelder und Ablösesummen.



More than Sports: Die Agentur wurde parallel zu den Towers aufgebaut, gehört jetzt zur Sport & Entertainment Holding. Betreibt erfolgreich Vermarktung für Fuß- und Basketballer.



More than!: Die GmbH, 2020 gegründet, soll Dienstleistungs- und Consultingbereiche gruppenübergreifend bündeln.