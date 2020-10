Hamburg. Die Kritiker der neuen Bahntrasse für die S-Bahn Linie 4 und den schweren Güterverkehr haben einen ersten Sieg errungen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat einem Eilantrag des Vereins Lärm- und Umweltschutz Wandsbek-Marienthal stattgegeben und somit die Baumrodungen im Wandsbeker Gehölz in Marienthal sowie das Einrichten von Baustraßen als vorbereitende Arbeiten an der Bahnstrecke gestoppt. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" darüber berichtet.

Das Ziel der Kritiker: Die teils 200 Jahre alten Bäume sollen nicht fallen, bevor nicht die Gerichte geklärt haben, ob die bestehende Bahnstrecke durch die Stadt um zwei weitere Gleise ergänzt und sowohl für die neue S-Bahn-Linie 4 als auch für den schweren Güterverkehr ausgebaut werden darf. Zwar wollen fast alle Beteiligten die neue S4 vom Hauptbahnhof bis Bad Oldesloe haben, nicht aber den schweren Güterverkehr aus Skandinavien: Den will die Bundesrepublik über die ebenfalls umstrittene Fehmarnbeltquerung sämtlich über Hamburg in Richtung Süden fahren lassen. Und dafür müsste die Strecke massiver ausgebaut werden, als es den meisten Anliegern recht ist.

Kritiker fürchten Zunahme des Güterverkehrs

120 Güterzüge täglich sollen es werden, davon 40 in der Nacht. Der Planfeststellungsbeschluss für die Bahn war bereits ergangen und veröffentlicht. Damit war die Planung, die auch sämtliche Fällgenehmigungen umfasst, rechtskräftig und vollziehbar – bis zum heute verhängten vorläufigen Stopp durch das Gericht.

Die Kritiker wollen verhindern, dass die Bahn Fakten schafft und rodet, bevor klar ist, ob die S4 und der Ausbau der Gütertrasse überhaupt so erfolgen dürfen, wie es jetzt vorgesehen ist. Sie wollen die S4. Aber sie sind gegen die beiden zusätzlichen Gleise. Nun ruhen die Vorbereitungsarbeiten bis die Entscheidung des Gerichts im Eilantrag vorliegt.

Klage gegen Planfeststellungsbeschluss liegt Gericht bereits vor

Dem Bundesverwaltungsgericht liegt inzwischen auch eine Klage gegen den Neubau der S4 zwischen Hamburg und Bad Oldesloe vor. 17 Privatkläger und ein regionaler Naturschutzverein hatten Ende September Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahnbundesamtes eingereicht.

Statt des Ausbaus der bisherigen Bahnstrecke für den europäischen Gütertransport sollte nach Ansicht der Kläger eine neue Trasse entlang der Autobahn A1 von Hamburg-Moorfleet nach Lübeck-Reecke gebaut werden. Auf der A1-parallelen Neubaustecke könnten Intercity-Züge von Hamburg nach Lübeck im 30-Minuten-Takt, der Güterverkehr mit bis zu 835 Meter langen Güterzügen Richtung Fehmarnbelt und der Regionalverkehr Richtung Bad Oldesloe und Reinfeld rollen.

Bauarbeiten für die S4 sollen in diesem Jahr starten

Die Bauarbeiten für die S4 sollen eigentlich noch in diesem Jahr beginnen. Im Einzugsgebiet erhalten 250.000 Menschen durch die neue Linie einen Anschluss an das Hamburger S- und U-Bahnnetz. Die Gesamtkosten betragen 1,8 Milliarden Euro.

Vertreten werden die Kläger von der niedersächsischen Rechtsanwaltskanzlei Goldschmidt.

