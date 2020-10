Hamburg. 55 Stunden Bauarbeiten: Die Hamburger Köhlbrandbrücke muss wegen "umfangreicher Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten" an diesem Freitag gesperrt werden. Die wichtige Hafenquerverbindung entfällt für den Lkw- und Autoverkehr von 22 Uhr bis zum Montag, 5 Uhr. So ist es zunächst geplant, wie der Senat am Donnerstag mitteilte.

Auch wenn die Sperrung der Köhlbrandbrücke "nur" das Wochenende betrifft, bleibt die Verkehrslage im Hamburger Hafen angespannt. An der Autobahn A7 südlich des Elbtunnels wird seit Langem und auch in Zukunft noch gearbeitet. Dauerhafte Einschränkungen des Verkehrsflusses sind programmiert.

Köhlbrandbrücke und Retheklappbrücke – die Umleitungen

Gleichzeitig bleibt die Retheklappbrücke gesperrt, eine gleichfalls wichtige Verbindung. Deshalb hat die Hafenbehörde HPA eine "Sonderumleitungsstrecke" für den „Rethedamm“ eingerichtet. Wer in Richtung Westen unterwegs ist, sollte laut Behörde die Umleitung U30 nutzen. Die U40 ist für Autofahrer Richtung Osten gedacht.

Das sind die Routen während der Sperrung:

Umleitung U30:

Roßdamm

Neuhöfer Damm

Neuhöfer Straße

Reiherstieg Hauptdeich

Bei der Wollkämmerei

Schmidts Breite

Pollhorner Hauptdeich

Pollhornweg

Georg Wilhelm Straße

Hohe Schaar Straße

Kattwykdamm

Moorburger Hauptdeich

Fürstenmoordamm

Georg-Heyken-Straße

Waltershofer Straße

Vollhöfener Weiden

Finkenwerder Ring

Finkenwerder Straße.

Umleitung U40: