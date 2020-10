Hamburg. Am Sonntag werden in Hamburg das Planetarium, das Rathaus Altona, das Holthusenbad und die Hauptkirche St. Petri pink erleuchten. Grund dafür ist eine bundesweite Aktion der Kinderrechtsorganisation Plan International, die am Welt-Mädchentag auf die fehlende Gleichberechtigung von Mädchen aufmerksam machen will.

Welt-Mädchentag: Hamburger Gebäude leuchten pink

Insgesamt werden fast 60 bekannte Gebäude in rund 30 deutschen Städten am Sonntagabend in kräftigem Pink leuchten. Einige davon bereits in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag. An der Aktion nehmen neben Hamburg auch die norddeutschen Städte Lübeck, Travemünde, Schwerin und Wolfsburg teil.

"Wir freuen uns sehr, dass dieses Jahr zum Welt-Mädchentag wieder so viele Städte und Gemeinden gemeinsam mit uns ein Zeichen für die Gleichberechtigung von Mädchen setzen", sagt Maike Röttger, Vorsitzende der Geschäftsführung von Plan International.

Auch der Michel leuchtete am Welt-Mädchentag bereits pink (Archivbild).

Corona hat Auswirkungen auf Schulbesuche weltweit

"Bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie sind 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule gegangen", so Röttger. Nun bestehe wegen Corona das Risiko, dass aufgrund von Schulschließungen und Ausgangssperren weitere 11 Millionen Mädchen nicht mehr in die Schulen zurückkehren. Sie sind der Gefahr von Frühschwangerschaft, Zwangsverheiratung und Gewalt ausgesetzt.

Auf Initiative von Plan International haben die Vereinten Nationen (UN) den 11. Oktober jährlich als Welt-Mädchentag ausgerufen.