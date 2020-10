Hamburg. Am Schalter von Eurowings steht nur eine einzige Frau. Sie ringt um Fassung und redet auf den jungen Mann ein, der an der Infotheke vor der Gepäckannahme sitzt. „Jetzt kann ich meinen Koffer nicht mehr einchecken?“, ruft sie ungläubig und schaut zu den Schaltern, die allesamt geschlossen sind. Es sollte nach Thessaloniki gehen, doch nun hebt der Flieger ohne die Reisende und ihren roten Stofftrolley in Richtung Ägäis ab: Sie ist zu spät gekommen.

Die Computer sind wieder heruntergefahren, niemand kann hier mehr abgefertigt werden, die Angestellten sind gegangen. Es ist Dienstag, 11 Uhr vormittags, und die geschlossenen Check-ins am Airport, mitten in der Ferienzeit, sprechen eine deutliche Sprache: Corona hat den Flugbetrieb in Hamburg noch immer ziemlich lahmgelegt.

So ruhig es auf dem Rollfeld ist, so leer sind die Terminals

An diesem Morgen stehen Ziele wie Stuttgart, Amsterdam, Mailand und Antalya auf der Anzeigetafel. „Aktuell begrüßen wir zirka 25 Prozent der Fluggäste des Vorjahres. Es werden 70 Ziele angeflogen“, sagt eine Sprecherin des Airports über die verbleibenden Verbindungen. Zum Vergleich: Die Herbstferien gehören normalerweise zu den passagierstärksten Tagen des Jahres mit mehr als 220 startenden Flugzeugen am Tag. Jetzt sind es nur noch 80 Flieger, die täglich von Fuhlsbüttel aus abheben.

Wichtige Destinationen wie Spanien, und hier inzwischen auch die Kanaren, sind Risikogebiete. Auch Geschäftsreisen fallen weitgehend aus. Die Lufthansa beispielsweise wollte zum Jahresende bundesweit wieder 50 Prozent ihres üblichen Programms fliegen, hat nun aber wegen fehlender Nachfrage den Flugplan auf rund 30 Prozent zusammengestrichen.

So ruhig es auf dem Rollfeld ist, so leer sind die Terminals. Außer Sicherheitsleuten und Reinigungskräften laufen nur vereinzelt Menschen durch die Hallen. Etliche von ihnen haben rot-weiße Formulare in der Hand. Sie wollen nicht verreisen, sondern sind für einen der kostenpflichtigen Corona-Tests hergekommen, den die Diagnosefirma Centogene im ersten Stock für die Öffentlichkeit anbietet. In dem privaten Testzentrum in der Nähe der Rolltreppe warten Mitarbeiter in Schutzanzügen, sie nehmen den Menschen für etwa 60 Euro Proben ab und liefern das Ergebnis innerhalb weniger Stunden.

Corona ist auch bei den Reisenden allgegenwärtig

Das Virus ist nicht nur an den Stationen für den Rachenabstrich, sondern auch bei den Reisenden allgegenwärtig. „Wir reisen nach Kreta, gezwungenermaßen“, sagt Birgit Acar. Bereits im Januar habe sie den Urlaub gebucht und nun monatelang versucht, zu stornieren. „Das hätte uns aber 2000 Euro gekostet“, sagt die Mutter, die mit ihren Kindern im Wartebereich Platz genommen hat. „Deshalb fliegen wir jetzt trotzdem, obwohl ich glaube, dass es zu Hause am sichersten ist“, sagt die junge Frau und rückt ihre Maske noch einmal zurecht.

Griechenland gehört derzeit zu den wenigen (Sonnen-)Zielen, die das Auswärtige Amt nicht zum Risikogebiet erklärt hat. Die meisten der Passagiere, die mit Koffern und legerer Kleidung durch die Terminals eilen, zieht es an die Strände des Mittelmeerlandes mit seinen zahlreichen Inseln. „Ich fliege nach Rhodos und reise dann weiter nach

Symi“, berichtet ein Mann aus Bielefeld über sein Urlaubsziel, ein kleines Eiland mit 2500 Einwohnern, das er kürzlich beim Segeln kennen- und lieben gelernt hat. „Griechenland ist unkompliziert bei der Einreise, und die Leute tragen dort Masken“, sagt der Fluggast, bevor er seine Tasche auf die Waage hievt.

Hikmet Özden, Geschäftsführer eines Reisebüros im Flughafen, bestätigt die Beliebtheit Griechenlands als Herbstziel. „Die Leute fahren nach Griechenland oder in die Türkei“, sagt der Chef von Siesta Reisen. Gerade habe er einem Kunden einen Trip in die Nähe von Antalya verkauft, „für 2010 Euro, eine Woche im Fünfsterne-Hotel, direkt am Strand, all inclusive, mit fünf Leuten“, preist er das günstige Angebot an. „Der Urlaub ist 30 bis 40 Prozent billiger als im vergangenen Jahr“, sagt Özden.

Herbstferien sind üblicherweise auch für Flughafen-Shops eine umsatzstarke Zeit

Einige Kunden müssen die Reise­büros im Airport auch vertrösten. „Nach Kos kommen Sie erst wieder am Donnerstag“, sagt ein Mitarbeiter zu einem jungen Paar. Die geringe Zahl an Flügen lässt die Auswahl für Erholungssuchende schrumpfen, denn auch Ziele wie Ägypten oder Tunesien fallen weitgehend aus.

Die Herbstferien sind üblicherweise auch für die Shops am Flughafen eine umsatzstarke Zeit. Noch schnell eine neue Sonnenbrille oder eine Tunika für den Strand, hieß es früher, doch diese Impulskäufe fallen jetzt meistens aus.

Täglich hohe Umsatzverluste durch dramatischen Einbruch des Reisekmarkts

„Nach dem monatelangen Shutdown und der Schließung unserer Shops am Hamburg Airport bis Ende Juni arbeiten wir nun am Wiederanlauf des Geschäfts“, sagt Nina Semprecht von der Firma Gebr. Heinemann. Heinemann betreibt weltweit und in Hamburg Flughafenläden mit Parfüms und Spirituosen und ist damit ein Verlierer der Krise.

Auch in den Sommerferien waren die Check-In Schalter und die Abflughalle im Terminal 1 nahezu menschenleer

Foto: Christian Charisius/dpa

„Durch den dramatischen Einbruch des Reisemarktes müssen wir täglich hohe Umsatzverluste verkraften“, beschreibt die Sprecherin die Lage. „Noch Anfang August waren wir hoffnungsvoll. Doch dann erstickten neue Reisebeschränkungen die leichte Belebung.“

Wie etliche Geschäfte reduziert Heinemann die Öffnungszeiten und hat Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Manche Betriebe kommen noch schlechter durch die schwere Zeit. Die Apotheke im Untergeschoss hat einen Zettel mit einem Bett ins Fenster gehängt. „Wir sind im Winterschlaf“, heißt es an der verschlossenen Tür der Metropolitan Pharmacy. Corona bedeutet für einen Shop sogar das endgültige Aus: So hat Tchibo seine Filiale am Airport im Juni geschlossen, wie ein Sprecher sagte. Das Geschäft habe sich wirtschaftlich nicht mehr getragen.