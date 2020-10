Hamburg. Er ist eine der prominentesten Verpflichtungen des FC St. Pauli der vergangenen Jahre: Guido Burgstaller verkörpert das Signal des Millerntor-Clubs, in der Zweiten Liga oben mitspielen zu wollen, auch wenn es so keiner offiziell sagt. Die Erwartungshaltung an einen Stürmer, der schon mal 26 Pflichtspieltore in einer Saison erzielt hat, ist eben besonders hoch. Nach einem Frustjahr beim FC Schalke 04 gibt sich der aus Villach stammende Kärntner aber erst einmal bescheiden und beteuert, sich keine bestimmte Zahl an Treffern vorgenommen zu haben.

Sein privates Glück hat der 31-Jährige längst gefunden. 2017 gab es mit seiner Stephanie eine Traumhochzeit am Wörthersee, seit gut einem Jahr bereichert Tochter Mila ihr Leben. Die beiden „Mädels“ sollen nun alsbald nachkommen. „Dann fühle ich mich noch wohler, denn ich mag es gar nicht, allein weg von zu Hause zu sein“, sagt Burgstaller, der sich als „großen Familienmenschen“ und „sehr guten Skifahrer“ bezeichnet.