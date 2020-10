Hamburg. An einer der wichtigsten Ein- und Ausfallstraßen zwischen der Hamburger Innenstadt und Hoheluft/Eppendorf sowie Lokstedt und Niendorf stehen von diesem Montag an umfangreiche Bauarbeiten an. Wie der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer mitteilte, werde die Hoheluftchaussee mit der Nord-Verlängerung Lokstedter Steindamm in verschiedenen Schritten von Baustellen gesäumt. Dabei wird die Asphaltdecke erneuert, und Radwege werden ausgebessert und teilweise verbreitert. Wegen der aktuellen Herbstferien sind aber weniger Verkehrsteilnehmer betroffen als sonst.

Die Behörde hat gut drei Monate für die Bauarbeiten veranschlagt. Hier können Sie die Details der Sperrungen und Maßnahmen sehen. Zum Teil wird nur am Wochenende an den „Hotspots“ gearbeitet. Das betrifft vor allem die Kreuzung des Ring 2 an der Hoheluftchaussee und Gärtnerstraße sowie die Hoheluftchaussee und Martinistraße.

Baustelle: Auch UKE schlecht erreichbar

Am Ring 2 wird es vom 9. bis 12. Oktober, vom 16. bis 19. Oktober und vom 23. bis 26. Oktober Sperrungen geben (geplant jeweils Freitagabend 18 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr). Vom 30. Oktober bis zum 2. November wird die Zufahrt über die Martini-Straße zum UKE betroffen sein.

Begonnen hat der Baustellen-Marathon am Montag am Lokstedter Steindamm, der etwa zwischen dem Victoriastadion und der Süderfeldstraße in jede Richtung nur einspurig befahrbar ist. Davon betroffen ist auch der Bus der Linie 5, Hamburgs meistgenutzte Verbindung mit Zehntausenden Fahrgästen pro Tag..