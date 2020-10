Hamburg. Der St. Pauli Fischmarkt war die Kulisse für eine Demonstration der besonderen Art: Der Platz an der Elbe verwandelte sich am Sonntagnachmittag zu einer großen Freilufttanz­fläche. Uwe Afemann, dessen Künstlername Tito Risto ist, hatte zu einer Tanzdemo gegen das Tanzverbot, das wegen Corona gilt, aufgerufen.

Bereits am 23. September hatte er ein solches Spektakel mit mehr als 100 Teilnehmern vor der Laeiszhalle organisiert. „Wir werden diese Tanzdemo jetzt regelmäßig machen. Wenn das Wetter mitspielt, sind wir auch nächste Woche wieder am Start. Heute haben wir eine Versammlung für bis zu 900 Teilnehmer angemeldet. Wir halten die Abstands­regelungen ein. Pro Betonplatte, die zweimal zwei Meter groß sind, dürfen zwei Personen tanzen“, sagte Afemann, der ansonsten Lautsprecher für Veranstaltungen vermietet. Diese Demonstration richte sich gegen das Draußentanzverbot. Das sei nicht nachvollziehbar, und der Senat sollte diese Regelung dringend überdenken. Hier an der frischen Luft bestehe keine Ansteckungsgefahr, so Afemann weiter.

Um 15 Uhr startete die Tanzdemo. DJ Johnny Beck legte House und Techno auf. Zunächst hatten sich etwa 50 Personen versammelt. Die einen tanzten sofort und ausgelassen, viele mit einer Flasche Bier in der Hand. Andere wippten zunächst nur verhalten von einem Fuß auf den anderen. Auch Martina war zum Tanzen, im Rahmen dieser Demonstration war das ja erlaubt, an den St. Pauli Fischmarkt gekommen. „Das ist hier ein wichtiges Signal. Das Tanzverbot sehe ich als einen Eingriff in meine Grundrechte an. Tanzen muss sofort wieder erlaubt werden“, sagte Martina. Eine andere junge Frau sagte: „Tanzen bedeutet für mich Freiheit.“

Mit dabei als Ordner war auch Stephan Fehrenbach, Betreiber der Laundrette in Ottensen. Wie berichtet, wollen der Gastronom und seine Mitstreiter sechs Freiluftbars auf der 3600 Quadratmeter großen Fläche direkt am Kreuzfahrtterminal Altona realisieren. Diese Flächen sollen von Barbetreibern und von Veranstaltern von Konzerten, Lesungen und Tagungen gemietet werden können. „Wir wollen heute auch für unser Konzept werben, das wir am Kreuzfahrtterminal planen. Denn dort soll auch draußen getanzt werden. Dafür muss der Senat das Tanzverbot aufheben“, sagte Fehrenbach. Allerdings verliefen die Gespräche mit der zuständigen HPA (Hamburg Port Authority) eher schleppend. Aber Fehrenbach ist zuversichtlich: „Wenn wir die Fläche bekommen, können wir gleich am nächsten Tag loslegen.“