Hamburg. Vor der Hamburger Synagoge ist es am Sonntagnachmittag zu einer offenbar antisemitischen Attacke gekommen, bei der ein 26 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde. Das teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ von dem Angriff berichtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich der 29-jährige Tatverdächtige kurz vor 16 Uhr im Bereich Heymannstraße/Hohe Weide auf und griff dort nahe der Synagoge unvermittelt den 26-Jährigen an, der offenbar gerade das Gelände der Synagoge betreten wollte. Laut "Süddeutscher Zeitung" handelt es sich bei dem Opfer um einen jüdischen Studenten. Der Tatverdächtige, der laut Polizei bundeswehrähnliche Kleidung trug, attackierte das Opfer mit einem Klappspaten.

Angriff vor Hamburger Synagoge: Staatschutz wurde eingeschaltet

Das Opfer habe sich noch in Sicherheit bringen können, teilte die Polizei mit. Der 26-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Passanten erstversorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Beamte des Objektschutzes der Synagoge Hohe Weide nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort fest.

Mitarbeiter der Spurensicherung am Tatort. Vor der Synagoge Hohe Weide ist am Sonntagnachmittag ein 26 Jahre alter Mann bei einer Atacke eines 29-Jährigen schwer verletzt worden.

Foto: Michael Arning

Staatschutz und Polizei haben die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

Erinnerungen an Anschlag auf Synagoge in Halle

Sollte sich ein antisemitischer Hintergrund bestätigen, würde das dunkle Erinnerungen an den Anschlag auf das jüdische Gotteshaus in Halle an der Saale vor fast einem Jahr wecken. Am 9. Oktober 2019 hatte der schwer bewaffnete Rechtsextremist Stephan Balliet versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen und ein Massaker unter 52 Besuchern anzurichten. Die begingen dort zu dem Zeitpunkt den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.

Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine Passantin und in einem Imbiss einen 20 Jahre alten Gast. Auf seiner Flucht verletzte der Deutsche mehrere Menschen teils sehr schwer. Gegen ihn läuft am Oberlandesgericht Naumburg der Prozess.

An diesem Sonntag feiern die Juden Sukkot, das Laubhüttenfest, das im jüdischen Kalender unmittelbar auf den Feiertag Jom Kippur folgt.