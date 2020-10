Hamburg. Einer der bedeutendsten Hamburger Unternehmer und Mäzene ist tot. Hermann-Hinrich Reemtsma verstarb nach Angaben des Senats bereits am Dienstag im Alter von 85 Jahren in Hamburg. Er gründete die Hermann Reemtsma Stiftung, die nach seinem Vater benannt ist. Hermann-Hinrich Reemtsma trat als Mäzen der Kultur und für soziale Projekte in Erscheinung. Er leitete auch über viele Jahre das Ernst Barlach Haus im Jenischpark. Reemtsma zählte auch zu den ersten Großspendern der Elbphilharmonie.

Bürgermeister Peter Tschentscher würdigte Reemtsma für sein "großes persönliches Engagement für Kunst, Kultur und das Gemeinwesen in Hamburg".

