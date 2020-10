Hamburg. Ein offenbar besonders dreister Fall von versuchtem Versicherungsbetrug kommt am kommenden Mittwoch vor das Amtsgericht Hamburg-Mitte. Dass dabei eine Brandstiftung eine Rolle spielt, die den tatsächlichen Krawallmachern des G20-Gipfels 2017 in Hamburg in die Schuhe geschoben werden sollte, macht den Fall noch kurioser.

Wie die Staatsanwaltschaft Hamburg am Freitag mitteilte, werde einer 37 Jahre alten Frau vorgeworfen, ihren Mercedes (damaliger Wert etwa 16.000 Euro) angezündet zu haben. Der Wagen sei komplett abgebrannt. Brandstiftung – schon strafbar. Den Schaden soll die Frau bei ihrer Versicherung gemeldet haben. Sie habe aber nicht damit gerechnet, dass die Versicherung den Schaden als Vollkaskoschaden ablehnt.

Dreister Versicherungsbetrug? Behauptung, es waren G-20-Krawallmacher

Deshalb sei die Frau auf die Idee gekommen, sich das Geld aus dem Härtefallfonds für die G-20-Opfer Hamburgs zurückzuholen. So reichte sie bei der Hamburgischen Investitions- und Förderbank am 31. Juli 2017 einen Antrag ein, dass sie entschädigt werden wolle, weil ja ihr Auto abgebrannt sei. Dritte Dreistigkeit: Sie behauptete, im Wagen habe noch ein Perserteppich im Wert von 2700 Euro gelegen. Tatsächlich überzeugte das die Hamburger Entschädiger: Die Frau erhielt insgesamt 14.957 Euro.

Wegen Brandstiftung, versuchten Versicherungsbetrugs und Betrugs steht sie nun vor dem Kadi. Sollten ihr die Taten nachgewiesen werden, drohen ihr je nach Vorstrafen bis zu zehn Jahre Haft. Denn der besonders schwere Betrug im Strafgesetzbuch (Paragraf 263) erwähnt ausdrücklich die Brandstiftung für den Versicherungsbetrug.

Was die Frau womöglich bei ihrer Tat in der Nacht auf den 9. Juli 2017 nicht bedachte: Da waren die Krawalle längst vorbei, die Staatsgäste abgereist. Der G-20-Gipfel fand am Freitag und Sonnabend (7. und 8. Juli) statt. Da und davor waren auch die heftigsten Krawalle.