Hamburg. Wenn die Tage kürzer werden und es zunehmend nasskalt und herbstlich wird, dann stehen viele Eltern vor der Frage: Was können wir mit den Kindern unternehmen? Besonders in diesem Jahr, denn einige Einrichtungen haben noch immer nicht geöffnet oder bieten die Angebote nur eingeschränkt an. In jedem Fall sorgt die Corona-Pandemie dafür, dass manche Unternehmung etwas Vorbereitung bedarf.

Das Hamburger Abendblatt hat bei den unterschiedlichen Angeboten nachgefragt, wie die Lage ist und auch, was beim Besuch mit Kindern zu beachten ist.

Indoor Spielplatz Rabatzz

Hamburgs größter Indoorspielplatz an der Kieler Straße hat seit Juni wieder eröffnet. Beim Betreten und Verlassen der Anlage, im Selbstbedienungsbereich und auf den Wegen zu den Toiletten müssen Besucher eine Maske tragen, im Spielbereich ist das nicht erforderlich. Aber: Auch beim Spielen soll der Abstand von 2,50 Metern eingehalten werden. Wichtig: Wer das Rabatzz besuchen möchte, sollte sich die Gästeregistrierung vorab über www.rabatzz.de herunterladen, ausdrucken und ausgefüllt mitbringen.

Rabatzz: Kieler Straße 571, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Wochenende von 10 bis 19 Uhr, Eintritt: Kinder unter drei Jahren 6 Euro, sonst 12,50 Euro, Erwachsene zahlen 9,50 Euro

Kinderspielcenter Kids at Work

Baustelle, Kaufmannsladen, Tobeflächen: Im Kinderspielcenter „Kids at work“ in Eppendorf gibt es für kleine und größere Kinder viel zu erleben. Corona sorgt aber auch hier für einige Einschränkungen: So wird die maximale Besucherzahl limitiert, einige Workshops finden nicht statt, das Bällebad und der Sandbereich bleiben ebenfalls vorerst geschlossen. Weiter besteht Maskenpflicht im Eingangsbereich, im Café und auf dem Weg zu den Toiletten. Außerdem muss man sich im Vorwege für Spielzeiten online unter www.kidsatwork.de anmelden. Kurzbesucher-Spielzeit: zwei Stunden, 6 Euro pro Kind, 4 Euro pro Erwachsener. Für den Tagestarif bucht man zwei Spielzeiten.

Kids at Work: Osterfeldstraße 12–14, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag geschlossen, Freitag: 14.30 bis 19 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 9.30 Uhr bis 19 Uhr.

Miniatur Wunderland

Auch die größte Modelleisenbahn der Welt, die insbesondere bei Kindern sehr beliebt ist, hat bereits seit Ende Mai wieder eröffnet. Aber auch hier läuft der Betrieb etwas anders als zu normalen Zeiten. Das beginnt schon vor dem Besuch. Auch hier wurde die Zahl der Gäste, die sich gleichzeitig in den Räumlichkeiten aufhalten können, drastisch reduziert. Karten sollen am besten online über www.miniatur-wunderland.de gekauft werden. Ansonsten gilt hier die einzigartige Wunderländer Straßenverkehrs-Ordnung (WuStVO), die mit sechs Paragrafen regelt, wie sich die Gäste vor Ort bewegen können. Dazu gehören etwa Flächen, die von haushaltsnahen Gruppen gleichzeitig betreten werden können, und Symbole, die das Überholen regeln. Weiter gilt neben dem Einhalten des Mindestabstands, dass im Miniatur Wunderland alle Gäste ab sieben Jahren eine Maske tragen müssen. Eltern werden darum gebeten, insbesondere bei kleinen Kindern darauf zu achten, dass die Regeln eingehalten werden. Weitere Informationen unter www.miniatur-wunderland.de.

Miniatur Wunderland, Kehrwieder 2, die Öffnungszeiten können variieren, in der Regel startet der Betrieb aber frühmorgens und endet gegen Mitternacht oder sogar später. Weitere Informationen zu den täglichen Öffnungszeiten auf der Homepage. Eintritt: Kinder bis 15 Jahre 12,50 Euro, Erwachsene 20 Euro.

Arriba-Erlebnisbad

Das Arriba-Spaßbad ist ein beliebtes Ziel für Familien. Der Besuch ist wieder möglich, allerdings ist der Aufenthalt auf maximal drei Stunden im Erlebnisbad beschränkt. Die Karten gibt es nicht online, sondern nur vor Ort, wo die Gäste an der Kasse dann ein Formular ausfüllen müssen. Die Maximalzahl der Besucher ist beschränkt, Maskenpflicht besteht zwischen Ein- und Ausgang und den Umkleiden. Achtung: Die Attraktionen im Bad sind zum Teil eingeschränkt. Nur die Familien-Reifenrutschen und der Wildwasserbach sind nutzbar, die Turbo- und Panoramarutsche stehen derzeit nicht zur Verfügung. Weitere Informationen auf www.arriba-erlebnisbad.de.

Arriba-Erlebnisbad: Am Hallenbad 14, 22850 Norderstedt, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 6.30 bis 22 Uhr, Freitag 6.30 bis 23 Uhr, Sonnabend 9 bis 23 Uhr, Sonntag und Feiertag, 9 bis 22 Uhr. Der Erlebnisbereich mit Rutschen, Erlebnisbecken innen und außen sowie das Wellenbecken stehen erst ab 11 Uhr zur Verfügung­. Eintritt: Erlebniskarte Kinder unter der Woche 4,21 Euro, Erwachsene 8,34 Euro, am Wochenende sind es 4,91 und 9,32 Euro.



Jumphouse

Wer sich in der Trampolinhalle in Stellingen austoben will, sollte die Sportklamotten schon zu Hause anziehen, denn die Umkleidekabinen sind dort derzeit noch geschlossen. In der Halle gilt ein Abstandsgebot von 2,50 Metern. Auf den einzelnen Trampolinen darf sich immer nur eine Person aufhalten. Weiter werden die Gäste gebeten, Tickets/Sprungzeiten vorher online zu reservieren. Um andere nicht lange warten zu lassen, werden die Gäste gebeten, nach der Sprungzeit nicht noch lange in der Halle zu bleiben. Die Maskenpflicht gilt in Warte- und Aufenthaltsbereichen, auf den Trampolinen selbst nicht. Weiter Informationen unter www.jumphouse.de/hamburg/stellingen/.

Jumphouse: Kieler Straße 572, Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag 14 bis 19 Uhr, am Wochenende von 10 bis 19 Uhr. Eintritt: 60 Minuten Sprungzeit kosten 13,90 Euro, 90 Minuten 19,90 Euro

Museum der Illusionen

Das Museum der Illusionen zeigt seinen Besuchern, das nichts so sein muss, wie es auf den ersten Blick aussieht, und ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder spannend. Hier gelten folgende Regeln: Besucher ab sieben Jahren müssen während des gesamten Besuches eine Maske tragen. Die Gesamtzahl der Besucher ist auf 20 beschränkt, sodass es zu Wartezeiten kommen kann. Weiter werden die Gäste gebeten, per Karte zu bezahlen und sich vor Ort die Hände zu desinfizieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter hamburg.museumderillusionen.de.

Museum der Illusionen: Lilienstraße 14 bis 16, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: Erwachsene 12 Euro, Kinder 12 Euro



Tropen-Aquarium bei Hagenbeck

Das Tropen-Aquarium in Hagenbecks Tierpark ist ein Klassiker bei schlechtem Wetter. Aber auch hier gibt es einiges zu beachten. Das Wichtigste: Die Tickets für die verschiedenen Zeitfenster müssen online gebucht werden (unter www.hagenbeck.de, für alle Besucher ab sieben Jahren gilt Maskenpflicht, Showfütterungen gibt es derzeit nicht, und auch die Schließfächer können nicht genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.

Tropen-Aquarium: Lokstedter Grenzstraße 2, Öffnungszeiten täglich von 9 bis 18 Uhr, Eintritt: Erwachsene 16 Euro, Kinder 12 Euro