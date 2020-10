Hamburg. Für den Menschen angenehm, für die Natur lebensbedrohlich: Nach dem sommerlichen September mit seiner spektakulären Bilanz bleibt das Wetter in Hamburg heute und morgen sowie in den ersten Tagen der Herbstferien 2020 noch herbst-untypisch. Die Temperaturen rangieren zwischen 10 und 20 Grad. Erst in der Nacht zu Sonntag ist Regen zu erwarten. Am Sonnabend werden sich in Hamburg zwar dichte Wolkenfelder zeigen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dem Abendblatt sagte. Es bleibt aber tagsüber nach den bisherigen Vorhersagen trocken.

Die Tiefausläufer, die aus der Biskaya anrauschen, bringen zweierlei im Gepäck mit: Der Wind weht in Stärken bis zu 7, bisweilen sogar stürmisch mit 8 Beaufort. Gleichzeitig dreht der Wind von östlichen auf südliche Richtungen – und macht den Sonntag zu einem Mix-Tag mit mehr Sonne, aber eben auch vereinzelten Schauern bei 18 Grad. Anfang der Woche bleibt es wechselhaft, die Temperaturen liegen dann bei höchstens 15 bis 18 Grad. Das ist schon noch angenehm, wenn man daran denkt, dass in vergangenen Jahren der Oktober sich schon vor-frostig „einstellig“ präsentierte.

Deutscher Wetterdienst bei Twitter

#Satellitenfilm September 2020



Die Satellitenbilder von METEOSAT10 vom #September 2020 sind zu einem ca. 2minütigen Film zusammengestellt. METEOSAT10 ist der dritte Satellit der zweiten Generation #METEOSAT. /Frhttps://t.co/F2ugAqIVvd — DWD (@DWD_presse) October 1, 2020

Die Nordsee und Ostsee könnten es am Wochenende noch einmal zu einem Besuch locken. Aber: In Niedersachsen (Ostfriesland) ist es schon am heutigen Freitag wechselhaft und häufig bewölkt. Am Sonnabend wird der Westen Niedersachsens von längeren Regenphasen betroffen sein. An der Ostsee in Schleswig-Holstein ist es mit 18 Grad zwar zwei Grad kühler, dafür wohl das ganze Wochenende bewölkt, aber trocken.

Herbststürme: Hamburg nicht betroffen

Die Herbststürme, die so gefährlich über Europa ziehen wie zum Beispiel 2013 der Orkan „Christian“, sind derzeit nicht in Sicht. In der Bretagne allerdings fegte der Sturm „Alex“ mit Tempo 186 (gemessen) über das Land und ließ Tausende Haushalte ohne Strom zurück. An den Alpen muss auf deutscher Seite vor allem in Garmisch in diesen Tagen mit Unwetter gerechnet werden. Orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 130 Kilometer pro Stunde (12 Beaufort) drohen. Südlich der Alpen ist es zunächst verregnet.

Aber wer in den Herbstferien jetzt aus Hamburg wegfahren möchte, sollte sich ohnehin auf die gewohnt langsamere Abfahrt einstellen: Staus auf den notorisch verstopften Autobahnen A1 und A7 sind programmiert. „Es wird natürlich Staus geben. Aber sie werden bei Weitem nicht die Dauer und die Länge haben wie die Staus im Sommer“, sagte ein Sprecher des ADAC Hansa der dpa. Hintergrund seien auch die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen. „Deshalb könnte sich der eine oder andere überlegen, doch zu Hause zu bleiben.“

Es werde aber Reiseverkehr nach Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie an die Nord- und Ostsee geben. „Auf der A7 haben wir auch mehrere Baustellen. Deshalb wird es dort sehr hakelig werden.“