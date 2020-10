Hamburg. Die Corona-Pandemie zeigt mit dem Beginn der Herbstferien in Hamburg und Schleswig-Holstein am Wochenende keine Anzeichen, abzuklingen: Beide Bundesländer haben deswegen für die Zeit nach den Ferien unterschiedliche Vorstellungen, wie neue Infektionsherde besonders in Schulen verhindert werden können: Während Bildungsministerin Karin Prien (CDU) eine zweiwöchige Maskenpflicht angeordnet hat, setzt Schulsenator Ties Rabe (SPD) auf verpflichtendes Stoßlüften. Der Senat appelliert an die Hamburger, wegen möglicher Quarantäne nur in der ersten Ferienwoche zu verreisen und Risikogebiete zu meiden.

Die Inzidenzzahl (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) steigt unterdessen weiter – aufgrund einer veränderten Berechnungsgrundlage war sie in Hamburg wieder unter die Marke von 30 gesunken, nähert sich ihr aber immer weiter an. Ab einem Wert von 35 müssten Fußballspiele wieder ohne Zuschauer stattfinden, ab einem Wert von 50 müsste der Senat über neue allgemeine Beschränkungen entscheiden.

Die wichtigsten Corona-Nachrichten für Hamburg und den Norden am Freitag, den 2. Oktober:

Inzidenzwert in Hamburger Bezirken sehr unterschiedlich

Die Corona-Zahlen in den sieben Hamburger Bezirken fallen derzeit sehr unterschiedlich aus: Bergedorf hat mit einer Inzidenzzahl (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) von 21,46 den geringsten Wert, Mitte mit 32,16 den höchsten. Für Eimsbüttel gilt die Inzidenz von 24,33, für Altona 25,06, für das bevölkerungsreichste Wandsbek 27,89, für Harburg 27,15 und für Nord 29,24.

Die Gesundheitsbehörde hat angekündigt, künftig eine eigene Inzidenzzahl zu errechnen. Bisher wurde die von vom Robert-Koch-Institut (RKI) errechnete Zahl neuer Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen verwendet. Sie ist höher als der von der Gesundheitsbehörde errechnete Wert. Das RKI verwendet nach Auskunft der Gesundheitsbehörde regelmäßig fortgeschriebene Daten auf Basis des Mikrozensus 2011. Hamburg hingegen nutzt die aktuelle Einwohnerzahl aus dem Melderegister. Diese sei exakter: Stadtweit liegt die Inzidenzzahl mit Infektionsstand vom Donnerstag bei 29,1.

Gewerkschaft und Eltern unterstützen Maskenpflicht im Unterricht

Die zweiwöchige Maskenpflicht nach den Herbstferien im Schulunterricht in Schleswig-Holstein stößt bei Lehrer- und Elternvertretern auf Zustimmung. „Es ist eine Maßnahme die durchaus dazu beitragen kann, das Infektionsgeschehen im Rahmen zu halten“, sagte der Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Bernd Schauer, am Donnerstag in Kiel. Auch die Vorsitzende des Landeselternbeirates Gymnasien Schleswig-Holstein, Claudia Pick, sieht dadurch ein Stück mehr Sicherheit.

Beide betonten, es habe sich nach den Sommerfeiern gezeigt, dass mit den Urlaubsrückkehrern das Corona-Verbreitungspotenzial steige. „Daher ist die Maskenpflicht nach den Herbstferien richtig“, sagte Schauer. Sie betonte, es sei aber zweifelhaft, ob die Maskenpflicht allein ausreiche. Notwendig sei auch eine bessere Ausstattung der Schulen fürs Lüften. Und es sollten kleinere Unterrichtsgruppen eingerichtet werden, sofern das Infektionsgeschehen zunehme. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat für die Zeit nach den Herbstferien eine Pflicht zum regelmäßigen Lüften in allen Klassenräumen gefordert – der Vorstoß wird kontrovers diskutiert.

Nach den Herbstferien müssen Schüler in Schleswig-Holstein ab der fünften Klasse zwei Wochen lang auch im Unterricht Masken tragen. So will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) das Risiko einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus an den Schulen durch Reiserückkehrer eindämmen. „Das ist ein vertretbarer Weg aus Fürsorge für die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler“, hatte Prien am Mittwoch bei der Ankündigung der Maßnahme gesagt. Die zweiwöchigen Herbstferien in Schleswig-Holstein beginnen – ebenso wie die in Hamburg – am Wochenende.

27 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind 27 neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie im Norden erhöhte sich damit bis Donnerstagabend auf 4848, wie aus den von der Landesregierung im Internet veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Am Mittwoch waren 49 Neuinfektionen gezählt worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb bei 162.

In Krankenhäusern wurden am Donnerstag elf Corona-Patienten behandelt, einer mehr als am Vortag. Von allen seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts rund 4300 als genesen.

Chef der Agentur für Arbeit unterstützt Heizpilz-Forderung

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, unterstützt die Forderungen nach Aufstellung von Heizpilzen in der Gastronomie während der kalten Jahreszeit. In der „Bild“-Zeitung vom Freitag appellierte Scheele an die Kommunen, die Heizpilze zu erlauben und so gegen die Arbeitsplatzverluste im Gastgewerbe durch die Corona-Krise vorzugehen.

„Wenn die Gastwirte mit Heizpilzen ihre Gäste noch einen Monat länger an der frischen Luft bewirten können, wäre das sicherlich ein Gewinn“, sagte Scheele.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hatte bereits vor einigen Wochen für eine Rückkehr der Heizpilze plädiert, damit auch in der kühleren Jahreszeit viele Gäste in den Außenbereichen bewirtet werden können. Bei Umweltschützern stößt die Forderung aber auf scharfe Kritik. Vielerorts sind die Gas-Heizstrahler aus Klimaschutzgründen verboten.

Corona-Einschränkungen an 92 Schulen in Niedersachsen

Fünf Wochen nach dem Ende der Sommerferien sind in Niedersachsen 93 Schulen von coronabedingten Einschränkungen betroffen. Komplett geschlossen sei allerdings nur die private Berufsfachschule für Logopädie in Oldenburg (Stand 1. Oktober, 9.00 Uhr), teilte das Kultusministerium in Hannover mit. An 92 Schulen würden einzelne Klassen, Lerngruppen oder Jahrgänge über das Distanzlernen unterrichtet – das entspricht einer Quote von drei Prozent der Schulen in Niedersachsen.

Verfügt werden die Einschränkungen von den zuständigen örtlichen Gesundheitsämtern. Wenn der Präsenzunterricht ausgesetzt wird, sei dies nicht immer mit häuslicher Quarantäne für Schüler und Lehrer verbunden, erklärte ein Ministeriumssprecher. Der Fernunterricht könne auch vorbeugend angeordnet werden, etwa bei einem Verdacht.

Der Landkreis Friesland hatte wegen steigender Infektionszahlen beschlossen, alle seine Schulen am 1. Oktober zum Schichtmodell zurückkehren zu lassen. Das bedeutet, dass im Wechsel ein Teil der Schüler zu Haus unterrichtet wird. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kritisierte diesen Schritt. In der Übersicht der Schulen mit coronabedingten Einschränkungen des Ministeriums vom 1. Oktober sind noch nicht alle Schulen des Landkreises Friesland aufgeführt. Während in Hamburg und Schleswig-Holstein die Herbstferien bereits an diesem Wochenende starten, beginnen sie in Niedersachsen erst am 12. Oktober.

