Hamburg. Das Filmfest Hamburg geht auf die Zielgerade. In dieser Woche lief das Dokudrama „Amara Terra Mia – Mein bitteres Land“ über die erste Generation der sogenannten Gastarbeiter. Auf den roten Teppich kamen Schauspielerin Adriana Altaras sowie das Regie-Trio Eduard Erne, Dania Hohmann und Ulrich Waller. Der Film wird auch am kommenden Montag um 23.15 Uhr auf Arte gezeigt. Der NDR hat für die ARD den Thriller „Das Geheimnis des Totenwaldes“ produziert. Darin geht es um mysteriöse Todesfälle – und dann verschwindet auch noch die Schwester von LKA-Chef Thomas Bethge, gespielt von Matthias Brandt. Der Dreiteiler basiert auf dem Fall des früheren Hamburger LKA-Chefs Wolfgang Sielaff, der nach jahrzehntelangen privaten Recherchen 2017 die Leiche seiner 1989 verschwundenen Schwester auf dem Grundstück eines Serienmörders entdeckte. Sielaff und Brandt kamen am Mittwoch ins Cinemaxx.

Gezeigt wurde die erste Folge des Dreiteilers über die sogenannten „Göhrde-Morde“. Kein Wunder, dass besonders viele Polizisten im Kino waren, denn der grausame Fall schrieb Hamburger Kriminalgeschichte. „Es war schön, mal wieder im Kino zu sitzen“, sagte Brandt. Vor eineinhalb Wochen war er erst im Schauspielhaus, um aus seinem Buch „Blackbird“ zu lesen. „Es war auch toll, mal wieder auf einer Bühne zu stehen.“ In seiner Rolle altert er im Laufe der drei Folgen um 30 Jahre und musste deshalb bis zu vier Stunden vor Drehbeginn in der Maske sitzen. Der Dreiteiler läuft am 2., 5. und 9. Dezember in der ARD.

Vorher war er schon ein bisschen aufgeregt: Edding-Geschäftsführer Per Ledermann hat sich in dieser Woche sein erstes Tattoo stechen lassen. Schon kurz vor der Eröffnung am Donnerstag hatte der Unternehmer gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Thorsten Streppelhoff und Sönke Gooß dem ersten Tattoo-Studio des bekannten Schreibgeräteherstellers einen Besuch abgestattet. Jetzt zieren drei sehr individuelle Elemente mit starken Bezügen zur Familienhistorie den Oberarm des Gründersohns.

Edding-Geschäftsführer Per Ledermann ließ sich im neuen Tattoo-Studio der Firma den Oberarm tätowieren-

Foto: Edding

„Es war gut auszuhalten“, sagte der 44-Jährige danach stolz. Die Traditionsfirma hat in den vergangenen sechs Jahren ein eigenes Tattoo-Farbsortiment entwickelt – vegan und ohne Konservierungsstoffe. Die Innovation im 60. Jubiläumsjahr stößt angesichts der aktuellen Debatte um mögliche EU-Verbote von zwei Farbpigmenten in herkömmlichen Tattoo-Farben offenbar auf Interesse. Edding vermeldet schon mehr als 100 Terminanfragen für das neue Studio im Chilehaus, in dem fünf Tattoo-Künstler fest angestellt sind.

Steffen Rosenberg war mal Mister Niedersachsen und Mister Bremen, inzwischen gilt der Norddeutsche als einer von Deutschlands gefragtesten Graffiti-Künstlern. Wollen Sie mal sehen, was der hübsche Junge mit dem Künstlernamen Skyyloft so draufhat? In einer Pop-up-Gallery im Hanseviertel kann man sich seine Comic-Helden gesprüht oder gezeichnet nun anschauen. Da spielt Micky im HSV-Trikot Fußball, und die Panzerknacker oder Garfield stellen Dummheiten an. Die Werke leuchten teilweise sogar in der Dunkelheit. „Ich wollte was schaffen, was jeder kennt und woran jeder sich erfreuen kann“, sagt Rosenberger.

Auch andere namhaften Pop-Art-Künstler wie S-Art, Julius Veesini und Gumpull stellen ihre Unikate in dem neuen Standort in Hamburg aus, der übrigens von jemandem betrieben wird, den man auch schon gesehen hat. Marco Perkuhn ist Chef Concierge des Hotels Atlantic. Während der coronabedingten Kurzarbeit möchte er nicht nur Däumchen drehen. Seine Aufmerksamkeit widmet Perkuhn nun der Kunst – und die sei derzeit gefragter denn je. „Gerade in der Krise beschenkt man sich mit etwas Farbenfrohem“, so Perkuhn: „Eine Betonwand im Home­office ist auf Dauer langweilig. Dann schaut man doch lieber auf eine glückliche Minnie Maus, die vor dem Hamburger Rathaus tanzt.“

Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst spricht über ihre Art, positiv zu denken.

Foto: picture alliance

Die beste Leistung könne man nur abrufen, wenn der Kopf zu 100 Prozent gut eingestellt ist! Das sagt eine Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Europameisterin. Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst kennt viele Tipps für ein positives „Mindset“. Auf den Olympiasieg 2016 hatte sich die Spitzensportlerin vier Jahre lang vorbereitet, härter erkämpft sei jedoch der Gewinn der Weltmeisterschaft 2017 gewesen. „Da musste ich schon gegen meinen Körper arbeiten“, sagt Walkenhorst, die in ihrer Karriere immer wieder verletzt war und allein zehnmal operiert werden musste. Teilweise konnte die Hamburgerin keine Tasse mehr schmerzfrei aus dem Schrank holen.

Die Rückschläge konnte die Sportlerin nur wegstecken, weil sie geübt hatte, ihre Gedanken zu lenken. Wichtig sei es, nie mit Angst in eine Aufgabe zu gehen. Herausforderungen müsse man immer positiv formulieren, und es gelte, den eigenen Fokus zu steuern. Beim Olympiafinale in Brasilien feuerten beispielsweise nur 50 Deutsche das Team Walkenhorst/Ludwig an, der Rest klatschte für die Brasilianerinnen und buhte die deutschen Spielerinnen auch aus. „Wir haben nur fünf Sinne und können nicht alle gleichzeitig bedienen“, erklärt Walkenhorst, dies Wissen machte sie sich in dieser schwierigen Endspielsituation zunutze. Um das Hören auszublenden, nahm sie immer wieder Sand in die Hand, um sich ganz auf das Fühlen zu konzentrieren.

Wie jede andere Technik, die man viel übt, sei sie so in der Lage, Geräusche auszublenden. Niederlagen sollte man nicht negativ bewerten, sondern immer als Möglichkeit des Lernens oder Besserwerdens sehen. Gemeinsam mit ihrer Frau Maria hat Walkenhorst seit knapp zwei Jahren Drillinge. Die halten die beiden ordentlich auf Trab, es sei sehr turbulent zu Hause. „Die ersten Monate waren wirklich hart, da gab es kein Schlafen, nur Schichten schieben. Wenn der eine schlief, wachte der andere wieder auf“, erzählt die Sportlerin, die inzwischen wieder trainiert und ein nächstes großes Ziel hat: Olympia 2024. Das 45-minütige Gespräch mit vielen weiteren Tipps für ein positives Mindset ist zu hören unter: https://soundcloud.com/abendblatt/interview-mit-kira-walkenhorst

Der Hamburger Reeder Nikolaus H. Schües, Gesellschafter der traditionsreichen Reederei F. Laeisz, soll 2023 Präsident der internationalen Schifffahrtsorganisation The Baltic and International Maritime Council (Bimco) werden. Dazu wird er bereits zwei Jahre zuvor, im Sommer 2021, designiert. Schües wurde von der amtierenden Präsidentin, der türkischen Reederin Sadan Kaptanoglu, vorgeschlagen. Er wird dann auf Sabrina Chao aus Hongkong folgen, die 2021 die zweijährige Präsidentschaft übernimmt. Die Bimco, mit Hauptsitz in Kopenhagen, vertritt rund 60 Prozent der Weltflotte und gilt als einflussreiche Organisation, die sich mit dem Erreichen der Klimaziele der globalen Schifffahrt beschäftigt. „Das ist auch der Grund, warum ich mich da so stark engagiere“, sagt Schües dem Abendblatt. Er will in seiner Amtszeit die europäischen Klimaziele mit denen anderer Länder in Einklang bringen. „Schifffahrt ist ein internationales Geschäft. Deshalb müssen wir uns gemeinsame Ziele setzen.“

Die Universität Hamburg hat zwei neue Vizepräsidentinnen. Susanne Rupp ist in dieser Funktion künftig verantwortlich für den Bereich Studium und Lehre. Jetta Frost ist ab sofort Vizepräsidentin für den Bereich Transfer und Gleichstellung. Uni-Präsident Dieter Lenzen hatte die beiden Kandidatinnen vorgeschlagen: „Ich freue mich auf die fortgesetzte, erfolgreiche Zusammenarbeit, die sich in den zurückliegenden Jahren bewährt hat. Die Universität Hamburg ist durch die Auswahl bestens aufgestellt und exzellent handlungsfähig“, sagte er zu der Entscheidung des Akademischen Senats. Susanne Rupp ist seit 2007 Professorin für Britische Literatur und Kultur an der Universität Hamburg. „Ich danke dem Akademischen Senat für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, begonnene Vorhaben fortzuführen“, sagt sie. Jetta Frost hat seit 2005 die Professur für Organisation und Unternehmensführung an der Uni inne. Sie sagt zu der Ernennung und ihren Plänen: „Wir wollen Transfer als Austausch von Wissen und innovativen Ideen zwischen der Universität und der Gesellschaft stärken.“

Birte Ballauff veranstaltet die 7. Hamburg Car Classics und präsentiert den Pokal, der Sonnabend überreicht wird.

Foto: Henning Angerer

40 Fahrzeuge gehen an diesem Sonnabend bei der 7. Hamburg Car Classics auf die Strecke. Zahlreiche edle Automobile vom Jaguar XK 120 bis zum Porsche 356 sind dabei. Veranstalterin und Gastgeberin Birte Ballauff (Hamburg Car Events) empfängt illustre Gäste. „Tagesschau“-Chefsprecher Jan Hofer holt seinen Mercedes-Benz 220 S (Baujahr 1958) aus der Garage und geht mit Ehefrau Phong Lan auf Tour. Die Ururenkelin des letzten deutschen Kaisers, Rixa Herzogin von Oldenburg, ist das erste Mal bei einer Oldtimer-Rallye dabei, wird standesgemäß im Bentley vorfahren und hat als Ziel den Sieg nebst Pokal fest im Blick. Start ist in der HafenCity, und die Tour führt die Teilnehmer auch zum Ratzeburger See, dort wird gemeinsam zu Mittag gegessen.

Einen neuen Firmensitz hat die Neubauteam und Von Järten & Cie an der Alten Rabenstraße in einem Stadthaus bezogen. Die Eröffnung feierte Geschäftsführer Christian von Järten mit rund 60 Gästen in Zelten unter freiem Himmel, darunter Innendesignerin Ulrike Krages und Architekt Jens Bothe.