Hamburg. Rasant geht es über die Süderelbe. Das Wasser spritzt, drei Einsatzboote der Wasserschutzpolizei jagen hinter einem Motorboot her, nehmen es in die Zange und entern es. Was spektakulär aussieht, war eine Übung bei der Vorstellung der drei neuen „Mehrzweckschlauchboote“, die vor allem im Hafen, aber auch bundesweit eingesetzt werden sollen. „Mit den neuen Booten sind wir bundesweit ganz vorn“, sagt Olaf Frankowski, Leiter der Hamburger Wasserschutzpolizei.

Die in Duisburg gebauten Boote mit dem Alurumpf haben richtig Power am Heck. Der Außenborder bringt die Boote auf eine Spitzengeschwindigkeit von deutlich mehr als 40 Knoten, was am Ende etwa Tempo 80 entspricht. Sie sind mit knapp neun Metern länger als die Vorgänger, haben modernste Funktechnik an Bord und bieten drei Beamten Platz. 465.000 Euro haben die drei Boote gekostet.

Boote sollen auch im Verbund mit anderen maritimen Einsatzeinheiten eingesetzt werden

Stationiert werden sie an den drei Wasserschutzpolizeirevieren im Hafen, die in Harburg, Steinwerder und Waltershof liegen. Dort werden sie für Kon­trollen, aber auch, wenn es schnell gehen muss, eingesetzt. Beeinflusst haben die Entwicklung und Konzeption auch die Ereignisse während des G-20-Gipfels in Hamburg.

Damals gab es demonstrative Aktionen auf der Elbe oder umfangreiche Sicherungsaufgaben rund um die Elbphilharmonie, die auch Veranstaltungsort war. Deshalb ist es auch vorgesehen, die Boote zusammen, nicht nur in Hamburg, sondern auch im Verbund mit anderen maritimen Einsatzeinheiten oder mit der maritim ausgerichteten Gruppe des SEK, einzusetzen.