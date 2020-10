Hamburg. Eine Vollbremsung mit anschließendem Sinkflug: Der Lockdown im März und April ließ den Tourismus in Hamburg von einem Moment auf den anderen nahezu zum Stillstand kommen. In der Hochphase verzeichnete Hamburg Tourismus ein Minus von 94 Prozent bei den Übernachtungszahlen. Und auch nach dem Lockdown ging die Erholung nur langsam voran. Bis heute reichen die Zahlen lange nicht an das Vor-Corona-Niveau heran.

Vor diesem Hintergrund klang die Kampagne, die Hamburg Tourismus gemeinsam mit Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) im Juli vorstellte, wie ein echter Aufschlag. Die Idee: Wenn schon kaum noch Touristen nach Hamburg kommen, dann sollen die Hamburger eben in ihrer Stadt Urlaub machen.

Von der Hamburg Card Local wurden bislang nur rund 150 Stück verkauft

Unter dem Motto „Die ganze Welt in Deiner Stadt“ hatte die Stadt Erkundungstouren zu Orten ausgearbeitet, an denen die Hamburger verschiedene Länder in der Hansestadt entdecken können. Ein zentraler Punkt der Kampagne: Die sogenannte Hamburg-Card-Local, ein Erlebnisticket, mit dem Hamburger Vergünstigungen zu vielen Attraktionen erhalten. Das Ticket kostet 3,90 Euro und ist über die App „Hamburg – erleben und sparen“ buchbar.

Rund zweieinhalb Monate später - steht fest: Von der Hamburg Card Local wurden bislang nur rund 150 Stück verkauft. Was dies über das tatsächliche Reiseverhalten der Hamburger aussagt, ist fraglich. Dennoch: Hat sich Hamburg Tourismus mehr von der Kampagne versprochen? Dazu Sascha Albertsen, Sprecher der Hamburg Tourismus GmbH: „Das Angebot ist noch neu, die Bewerbung hat erst begonnen. Aber ja – natürlich möchten wir erreichen, dass noch mehr Hamburger und Hamburgerinnen die Hamburg Card Local und damit das vielfältige Freizeitangebot nutzen.“ Man bleibe am Ball und habe mit der Hamburg CARD Kulinarik schon das nächste Angebot entwickelt.