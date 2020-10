Autofahrer nach Überholmanöver tödlich verunglückt

Braak. Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Braak im Kreis Stormarn getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte er am Donnerstag nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen überschlug sich mehrfach und prallte mit dem Dach gegen einen Baum. Der 39-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.