Medizinerin Simone Fulda neue Präsidentin der Kieler Uni

Kiel. Die Medizinprofessorin Simone Fulda ist am Donnerstag als neue Präsidentin der Kieler Universität ins Amt eingeführt worden. "Meine Vision für die Zukunft ist es, die Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu einer der 15 exzellenten Universitäten Deutschlands mit internationaler Sichtbarkeit zu entwickeln", sagte die 52-Jährige laut Uni-Mitteilung In ihrer Antrittsrede. Die CAU ist mit rund 27 000 Studenten Schleswig-Holsteins größte Hochschule. Fulda ist Nachfolgerin des Physikers Lutz Kipp.

Als zweite Mission der Uni nannte Fulda eine hervorragende und innovative Lehre. So habe die Digitalisierung in der Lehre in der nächsten Zeit eine hohe Priorität. "Hier möchten wir eine gute Kombination aus digitaler und Präsenzlehre finden. Und wir wollen digitale Kompetenzen als Future Skills in allen Studiengängen vermitteln." Als dritte Aufgabe kündigte Fulda an, die Brücken in die Wirtschaft und Gesellschaft auszubauen. Kooperationen seien hier unbedingt notwendig.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) betonte in ihrer Festrede über den Wissenschaftsstandort Schleswig-Holstein die Innovationskraft und den Tatendrang, mit dem Fulda als erste Präsidentin in der 355 Jahre langen Geschichte der Kieler Universität starte. "Sie und die CAU können sich der Unterstützung des Landes auf ihrem Weg sicher sein", sagte Prien. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bot in einer Video-Grußbotschaft "eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit" an. Er dankte Vorgänger Kipp für die gute Zusammenarbeit und die Fortschritte der CAU bei der Exzellenzforschung. Fulda könne hierauf aufbauen und diesen Weg fortsetzen.