Hamburg. Die Tourismusbranche in Hamburg steckt in der Krise. Schuld daran ist die Corona-Pandemie. Die Hotels dürfen zwar seit Mitte Mai wieder Touristen beherbergen, doch die Nachfrage ist nach wie vor verhalten. So sank die Zahl der Übernachtungen laut Statistikamt Nord im Juli gegenüber dem Vorjahr um 44 Prozent auf 835.000.Die Hansestadt braucht mehr Gäste, und dabei soll eine von der Hamburg Tourismus GmbH (HHT) entwickelte Kampagne mit dem Titel „Weil wir Hamburg sind“ helfen. Diese wurde bereits gestartet, soll aber deutlich ausgeweitet werden.

Ein wichtiger Baustein ist dabei laut HHT die Werbung für die Wintermonate, und dafür wird zusätzliches Geld benötigt. Das kommt jetzt von der Stadt: „Wir wollen zeitnah zwei Millionen Euro aus Corona-Mitteln zur Verfügung stellen, damit die HHT mit einer Kampagne für Hamburg werben kann. Das ist eine große Chance für die Branche, vor allen Dingen, weil in Zeiten von Corona Urlaub in Deutschland im Trend liegt“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) auf Abendblatt-Anfrage. Für Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) steht fest: „Wir wollen, dass der Tourismus in Hamburg wieder zu seiner alten Stärke findet. Nachdem die Corona-Pandemie diese Erfolgsstory ausgebremst hat, wollen wir bald wieder durchstarten.“

Werbung ist für Hamburg in Krisenzeiten wichtig

Wie wichtig die Werbung für Hamburg in Krisenzeiten ist, erläutert Franz Klein, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Hamburg: „Um perspektivisch auch nur annähernd das Niveau von vor der Corona-Pandemie zu erreichen und im harten Wettbewerb der Tourismusmetropolen zu bestehen, muss Hamburg jetzt massiv in eine nationale und internationale Tourismuskampagne investieren. Das ist sehr gut angelegtes Geld, um einer der wichtigsten und vielfältigsten Branchen unserer Stadt einen Neustart nach der Pandemie zu ermöglichen und einen Kahlschlag zu verhindern.“

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) unterstützt die Kampagne.

Auch Wolfgang Raike, Vorsitzender des Tourismusverbandes Hamburg, sagt. „Wir benötigen vor allem im Bundesgebiet viel mehr Sichtbarkeit. Hamburg ist noch sehr beliebt als Städteziel. Wir geraten aber im Moment ins Hintertreffen, da andere touristische Ziele wie Berlin jetzt sehr stark die Werbetrommel rühren.“

Es gibt nicht nur zwei Millionen Euro von der Stadt für eine Kampagne, sondern ein weiteres Entgegenkommen gegenüber der Gastronomie. „Den Gas­tronomen und Schaustellern konnten wir durch die gebührenfreien Sondernutzungen im öffentlichen Raum in diesem Jahr sehr helfen. Doch wir sind nicht über den Berg, gerade in der Gastronomie und bei den Schaustellern. Deshalb wollen wir diese Regelung noch einmal bis zum 31. Dezember kommenden Jahres verlängern und den Bezirken die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle erstatten“, kündigte Dressel gegenüber dem Abendblatt an.

Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht für die Branche. Nach Abendblatt-Informationen wird Hamburg im kommenden Jahr nicht den traditionellen Auftritt mit einem eigenen Stand auf der weltweit wichtigsten Reisemesse ITB (Internationale Tourismus-Börse) in Berlin haben. Zuletzt hatte die Hansestadt 2019 in der Norddeutschlandhalle auf dem Berliner Messegelände einen 600 Quadratmeter großen Stand mit rund 80 Partnern und jedes Jahr zu einem großen Empfang eingeladen. In diesem Jahr wurde die ITB kurzfristig abgesagt. Dadurch sind der HHT nach Abendblatt-Informationen Kosten in Höhe von 300.000 Euro entstanden.