Hamburg. Der Name Rainbow Tours dürfte bei manchen Menschen ein diffuses Gefühl hervorrufen – irgendwas zwischen Trauma und Nostalgie. Für 59 Euro mit dem Bus nach Paris, Fahrt und Unterkunft inklusive? Rainbow Tours machte es möglich. Das Hamburger Unternehmen gehörte zu den wohl schillerndsten Reiseveranstaltern, die es jemals in Deutschland gab. Mit den spottbilligen Busreisen wurde Rainbow Tours, unter anderem am Gänsemarkt ansässig, in den 1990er-Jahren zur Legende – mindestens ebenso legendär sind die Berichte über Pleiten, Pech und Pannen.

Vom 22. Oktober an stehen im Zusammenhang mit dem Bankrott des Busreiseveranstalters vor neun Jahren sechs Angeklagte in Hamburg vor Gericht, darunter Ex-Inhaber Mathias D. Kampmann, zwei ehemalige Geschäftsführer, ein Investor, ein Insolvenzverwalter – und im Prinzip auch ein ehemaliger Rechtsberater. Dessen Aufenthaltsort ist jedoch unbekannt. Der Hauptvorwurf gegen die Angeklagten: vorsätzliche Insolvenzverschleppung. Die Ermittlungsakte umfasst mehrere Zehntausend Seiten.

Rainbow Tours insolvent: Das System Kampmann

Bereits 2012 hatte das Hamburger Abendblatt das „System Kampmann“ aufgedeckt. Fast fünf Jahre ermittelte die Staatsanwaltschaft, 2017 erhob sie Anklage. In der Sache werde erst jetzt verhandelt, so Gerichtssprecher Kai Wantzen auf Abendblatt-Anfrage, weil andere Verfahren Vorrang hatten, in denen Beschuldigte in Haft waren. Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts hat zehn Verhandlungstage für den Prozess anberaumt.

Kampmann stieg Ende 2001 als mittelbarer Gesellschafter bei Rainbow Tours ein. Über seine Beteiligungsgesellschaft hatte er die A. S. Reiseveranstaltungs GmbH mit dem Markennamen erworben, wenig später auch die Thies Bustouristik GmbH. Bei Letzterer mietete Rainbow Tours die Busse für die Reisen an. In den 1990er-Jahren hatte der Veranstalter bei jungen Leuten einen Nerv getroffen: Für geringes Geld kutschierte das Unternehmen sie nach Paris, Lloret de Mar, an den Plattensee und nach Bulgarien.

Billige Flugreisen machten Rainbow Tours Konkurrenz

Abfahrt am Freitagabend, Ankunft am Morgen, und bis zur Rückkehr am Sonntagnachmittag gab es viel Alkohol und viel Party. Einen Fünf-Sterne-Komfort durften sie natürlich nicht erwarten – für manche aber wurde die Tour buchstäblich zur Tortour. In dem Spottlied „Rainbow“ dichtete etwa die Band Norbert & die Feiglinge „Danke, Rainbow, danke für diese tolle Busfahrt, ich glaube, ich werde krank“. Die Fahrt ertrage man, wenn überhaupt, nur besoffen. Eine Reporterin, die 2009 für das Abendblatt nach Paris mitreiste, konstatierte trocken: „Immerhin hat sich niemand übergeben müssen.“

Doch das Interesse an Busreisen schwand in den Nullerjahren, die jungen Leute wollten weiter weg, gern mit dem Flugzeug. Der Anklage zufolge, so Wantzen, verschärften sich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten so weit, dass die beiden Gesellschaften Anfang September 2011 zahlungsunfähig gewesen sein sollen. So sollen Kreditlinien erheblich überschritten, Gehälter teilweise nicht mehr ausgezahlt und fällige Verbindlichkeiten „erheblichen Ausmaßes“ nicht mehr bedient worden sein.

„Die Anklage geht nach Auswertung von Korrespondenz und der Einlassung eines Angeklagten davon aus, dass die Zahlungsunfähigkeit den drei damaligen Geschäftsführern zu diesem Zeitpunkt ebenso bewusst gewesen sei wie ihre Verpflichtung, innerhalb von drei Wochen einen Insolvenzantrag zu stellen“, so Wantzen.

Insolvenz von Rainbow Tours: 4,7 Millionen Euro sind noch offen

Stattdessen sollen sich die Angeklagten verabredet haben, den Antrag hinauszuzögern, um unter anderem die rentablen Bereiche der Thies Bustouristik GmbH in eine neu gegründete Gesellschaft zu überführen. Die firmierte als Thies Bustouristik GmbH & Co KG und fuhr behinderte Menschen im Auftrag der Stadt zur Schule – später entzog die Stadt ihr den Auftrag aber wieder. Was von den Gesellschaften übrig war, sollte offenbar „beerdigt“ werden – in Mecklenburg-Vorpommern. Der Angeklagte Jörg Grützner erwarb die Firmen, die ihren Sitz nach Neustrelitz verlagerten.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die drei Altgeschäftsführer so aus dem einzuleitenden Insolvenzverfahren heraushalten und dennoch das Verfahren sowie den am Amtsgericht Neubrandenburg praktizierenden Insolvenzverwalter steuern konnten. Grützner wurde demnach im Oktober 2011 – in der Funktion eines „Strohgeschäftsführers“ – Chef der Unternehmen und soll in Abstimmung mit den vorherigen Geschäftsführern und im Wissen um den Bankrott aber erst im Dezember 2011 Insolvenz angemeldet haben. Zuvor war die Thies Bustouristik GmbH noch in die MSB Müritz-Strelitzer Busunternehmen GmbH umfirmiert worden. Gegen beide Firmen seien offene Forderungen im Umfang von rund 4,7 Millionen Euro angemeldet worden.

Staatsanwaltschaft wirft Kampmann und Rainbow-Tours-Geschäftsführer Betrug in 30 Fällen vor

Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft Kampmann und dem neben ihm eingesetzten Geschäftsführer von Rainbow Tours Betrug in 30 Fällen vor. Sie sollen noch Geld und Reisebuchungen angenommen haben, als sie bereits wussten, dass die Reisen nicht stattfinden und die Kunden ihr Geld nicht wiedersehen würden. Insgesamt soll dadurch ein Schaden von 14.000 Euro entstanden sein. Kampmann, die beiden anderen Altgeschäftsführer und Grützner hat die Staatsanwaltschaft wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung angeklagt, den Rechtsberater und den Insolvenzverwalter wegen Beihilfe dazu. Kampmann und Grützner werde zusätzlich ein Bankrott durch Verschleierung ihrer geschäftlichen Verhältnisse vorgeworfen, der Rechtsberater sei auch hier wegen Beihilfe angeklagt, so Wantzen.

Kampmanns Verteidigerin Ina Franck sagte auf Anfrage, das Gericht habe mit einigen Verteidigern im Vorfeld „Rechts- und Verständigungsgespräche“ zur Beschleunigung des Verfahrens geführt. Die Taten lägen sehr lange zurück, die Dauer des Ermittlungsverfahrens sei nicht die Angeklagten anzulasten. Grützners Anwältin Sabine Grabosch sprach von einer „Liste von Ungereimtheiten“ in der Anklage. Ihr Mandant habe erst Ende September/Anfang Oktober 2011 von den Firmen erfahren und sie „mit Gewinnerzielungsabsicht erworben. Er hat dafür einen Kaufpreis gezahlt, was für sich genommen einer Annahme, er habe als ,Strohgeschäftsführer‘ gehandelt, widerspricht“. Es lasse sich „ziemlich sicher prognostizieren, dass zwei Verfahren eingestellt werden und ein weiteres mit Freispruch endet. So jedenfalls deute ich die Signale des Gerichts.“