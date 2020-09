Atommüll-Endlager: Hamburg und Schleswig-Holstein geeignet

Hamburg. Aus rein geologischer Sicht ist ein Teil Hamburgs nach Erkenntnissen der Bundesgesellschaft für Endlagerung für ein Atommüll-Endlager geeignet. Wie aus dem am Montag veröffentlichten Zwischenbericht Teilgebiete hervorgeht, befindet sich im östlichen Teil der Hansestadt das für ein Endlager passende Tongestein, auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen gibt es geologisch geeignete Untergründe.

Insgesamt haben den Angaben zufolge in Deutschland 90 Gebiete günstige geologische Voraussetzungen für ein Endlager für hoch radioaktiven Atommüll. Die interaktive Karte der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) zeigt, wo ein Endlager geologisch möglich wäre.

Atom-Endlager: Zwischenbericht beurteilt nur Geologie

Berücksichtigt man die Überlagerung einiger Gebiete, wären 54 Prozent Deutschlands nach mindestens einem geologischen Kriterium - Tongestein, Steinsalz oder kristallines Wirtsgestein, also vor allem Granit - für ein Endlager geeignet. Eine Vorfestlegung auf einen Standort ist damit aber nicht verbunden.

In den kommenden Jahren werden die möglichen Standorte nach und nach weiter eingegrenzt, indem weitere Kriterien - etwa die Bevölkerungsdichte - berücksichtigt werden. Johannes Müller, energiepolitischer Sprecher der grünen Bürgerschaftsfraktion, erklärte, jetzt gelte es "gemeinsame Verantwortung" für die Folgen des "gesamtgesellschaftlichen Fehlers" Atomkraft zu übernehmen.

Die Standortsuche könne "nur wissenschaftlichen, insbesondere geologischen, Kriterien folgen und eben nicht politischen Kräfteverhältnissen. Darüber hinaus ist der Dialog mit Menschen in den betroffenen Regionen essenziell und glücklicherweise auch als Teil des Findungsprozesses vorgesehen. Wir stehen deshalb uneingeschränkt zum beschlossenen Standortauswahlgesetz."

Große Teil Norddeutschlands als Endlager geeignet

Das Teilgebiet mit Hamburg umfasst auch die Bundesländer Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt und ist insgesamt knapp 63.000 Quadratkilometer groß. Weitere Teilgebiete - auch mit anderen geologischen Kriterien - liegen etwa in Bayern und Baden-Württemberg. Der Salzstock Gorleben in Niedersachsen ist nicht darunter. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace lobte die Entscheidung der BGE, Gorleben von der Liste der möglichen Endlager zu streichen, als "guten und entscheidenden Schritt", so Heinz Smital, Atomexperte von Greenpeace.

Der Greenpeace-Experte mahnte an, "die weitere Produktion von Atommüll in Deutschland umgehend zu beenden", denn für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle gebe es nur die Wahl zwischen "schlechten und noch schlechteren Lösungen". So fielen bei Urenco in Gronau "bei der Urananreicherung jährlich noch immer mehrere tausend Tonnen an, die derzeit nach Russland exportiert werden".

Das geplante Endlager soll unterirdisch entstehen. 2031 soll der Standort gefunden sein, von 2050 an sollen Behälter mit strahlendem Abfall eingelagert werden. Schon vor Veröffentlichung des Zwischenberichts hatte die bayerische Landesregierung Ärger auf sich gezogen, weil sie den Suchprozess angezweifelt und darauf gepocht hatte, dass der Untergrund in Bayern nicht geeignet sei. Tatsächlich weist der Bericht große Teile Bayerns als geologisch grundlegend geeignet aus. Müller wiederholte die Kritik am Freistaat und betonte, auch Bayern sei "an Recht und Gesetz gebunden und wird sich dem Prozess stellen müssen".