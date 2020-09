Großbrand in Hamburg: Mehrere Bootsschuppen brennen am Poßmoorweg in Winterhude in voller Ausdehnung.

Feuerwehr "Flammenmeer": Was steckt hinter den Großbränden in Hamburg?

Hamburg. Vier Großfeuer innerhalb einer Woche: Die Feuerwehr in Hamburg hatte in den vergangenen Tagen nicht nur erheblich zu tun. Die Experten rätseln auch, ob Brandstifter am Werk waren und wie sich künftig die Brandbekämpfung noch effektiver gestalten lässt. Gerade beim Großbrand mit mehreren Explosionen am Freitag an einem Bootshaus in Winterhude war es wegen der besonderen Lage nötig, auch vom Wasser aus zu löschen. Das ist in Hamburg mit seinen vielen Kanälen und Fleeten keine Seltenheit.

Der Brand in Billbrook wird die Ermittler vom Landeskriminalamt (LKA) auch noch beschäftigen. Hier war eine Autowerkstatt mit Lagerhalle in Brand geraten. Zwar wurde niemand verletzt. Aber wie am Freitag mussten Anwohner die Fenster schließen ,um nicht vom Rauch beeinträchtigt zu werden. Am Freitag hatten sogar die Warn-Apps Kat-Warn und Nina angeschlagen.

Hamburg: Großbrand in Winterhude

Mehrere Bootsschuppen brennen im Poßmoorweg in voller Ausdehnung. Foto: Michael Arning

Die Feuerwehr war mit 120 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Michael Arning

Mit Taschenlampen suchen Feuerwehrleute nach weiteren Brandherden. Foto: Michael Arning

Die Feuerwehr ist mit etwa 120 Mann am Poßmoorweg im Einsatz. Foto: Michael Arning

Die Feuerwehr geht von mehreren Seiten gegen das Feuer vor. Foto: Michael Arning



Das Gebiet am Poßmoorweg war stark verqualmt.

Zwischen den Trümmern löschen die Feuerwehrleute weitere Brandherde. Foto: Michael Arning



Am Sonnabend gab es einen weiteren Brand, der mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Konto von Feuerteufeln geht. Auf der Linne-Kampfbahn an der Königshütter Straße in Dulsberg brannte eine Hochsprungmatte. Auch hier war die Rauchsäule weithin zu sehen. Die Feuerwehr löschte den Brand zwar schnell. Doch schon vor Ort war klar: Diese Matte hat nicht von allein Feuer gefangen...

Video: Feuerwehr über den Brand in Billbrook

Groß-Feuer in Billbrook

Nach dem Brand in einem Logistikunternehmen in Wilhelmsburg musste die Feuerwehr buchstäblich noch tagelang nachlöschen. Es hieß, es gebe ein "Flammenmeer". Weil in den Kellergeschossen immer Glutnester lauerten, wurde Löschschaum hineingepumpt. Hier hatte eine Lagerhalle gebrannt, Gasflaschen waren explodiert. Der Rauch war bis Altona zu sehen. Für die Hamburger Feuerwehr war es einer der längsten Einsätze der vergangenen Jahre.

( ryb/HA )