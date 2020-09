League of Legends

League of Legends Diese Hamburger wollen die WM im Computerspiel gewinnen

So viel Einhorn muss sein: Jos Mallant (l.) mit Tochter Vivien, Sohn Fabian und Mutter Iris auf dem Balkon der Familienvilla im Hamburger Osten – wo die Erfolgsgeschichte der Unicorns of Love vor sechs Jahren begann.

An diesem Wochenende beginnt in Shanghai die WM im Computerspiel League of Legends. Auch ein Team aus Hamburg ist dabei.