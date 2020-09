Wissenschaft LPT will Versuchslabor dem Tierschutz überlassen

Das als "Horror-Labor" in die Schlagzeilen geratene LPT-Tierversuchslabor in Mienenbüttel bei Hamburg ist seit Anfang des Jahres zwangsgeschlossen. Nun will das Unternehmen den Standort aufgeben - und dem Tierschutz überlassen.