Die dreitägige Septembersitzung des schleswig-holsteinischen Landtags beginnt am heutigen Mittwoch in Kiel.

Auftakt der Landtagssitzung in Kiel: Das Parlament berät zuerst über den Sportstättenentwicklungsplan. Dann geht es um die mittelfristigen Finanzen des Landes in der Coronakrise. Die Regierung plant Kredite in Milliardenhöhe.