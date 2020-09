Arbeit in einem Schlachthof: Die Gewerkschaft NGG fordert die Hamburger Bundestagsabgeordneten auf, in Berlin für das geplante Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischwirtschaft zu stimmen. Corona-Ausbrüche in mehreren Fleischunternehmen hätten gezeigt, wohin die Missstände führen können.