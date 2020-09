Regierung Koalition will Radverkehr in Schleswig-Holstein verdoppeln

Niederländische Verhältnisse auf Schleswig-Holsteins Straßen? Verkehrsminister Buchholz will mit Investitionen eine Verdopplung des Anteils der Fahrräder am Verkehrsaufkommen erreichen. Das soll auch mehr Touristen in den Norden locken.