Seit fünf Jahren in Hamburg vermisst: Wer hat Paul Schulz gesehen?

Hamburg. Am Abend des 9. April 2015 sind Paul Schulz und seine Frau nach einem Theaterbesuch in Winterhude mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. In Hummelsbüttel trennen sich gegen 21.30 Uhr an der Kreuzung Am Karpfenteich/Josthöhe ihre Wege: Paul Schulz fährt in Richtung Ring 3 weiter. Doch zu Hause in Poppenbüttel kommt er nie an.

Paul Schulz wird seit dem 9. April 2015 vermisst. Foto: Polizei Hamburg

Die Polizei schließt nicht aus, dass Paul Schulz Opfer einer Straftat geworden ist. Foto: Polizei Hamburg

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war Paul Schulz auf diesem Fahrrad unterwegs. Foto: Polizei Hamburg

Dieses Foto von Paul Schulz veröffentlichte die Polizei Hamburg bei der ersten Fahndung kurz nach seinem Verschwinden. Foto: Polizei Hamburg



Schon kurz danach hat die Polizei Hamburg öffentlich nach dem damals 79-Jährigen gefahndet – ohne Erfolg. Die Ermittler des Landeskriminalamts 44 schließen nicht aus, dass Schulz einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. In der Hoffnung auf neue Hinweise wenden sie sich jetzt erneut an die Bevölkerung.

2015 verschwunden: Wer hat Paul Schulz gesehen?

Paul Hermann Bernhard Schulz, wie er mit vollständigem Namen heißt, wird zum Zeitpunkt seines Verschwindens wie folgt beschrieben:

1,76 m groß

schlanke Figur

kurze graue Haare

Brille

mit braunem Mantel, blauer Jeans, braunen Schuhen, Wollmütze und Handschuhen bekleidet

Daten zum Fahrrad:

Marke: Kettler

Modell: Silverline (Damenfahrrad)

Rahmennummer (am Steuerrohr): 4039830

Farbe: Schwarz-Silber

Größe: 28 Zoll

Wer hat Paul Schulz am Abend des 9. April 2015 gesehen? Wer weiß etwas zu seinem Verbleib oder zum Verbleib seines Fahrrads? Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 040/ 4286-56789 oder in einer beliebigen Dienststelle entgegen.