Gesundheit Schulstart in Schleswig-Holstein mit viel Präsenzunterricht

Ein Schüler hält im Klassenzimmer einen Mundschutz in den Händen.

"Unsere Schulen sind gut vorbereitet": Zum Schuljahresstart in Schleswig-Holstein zeigt sich Bildungsministerin Prien selbstbewusst. Es soll wieder so viel Unterricht in den Schulen geben wie möglich. Auf Corona-Ausbrüche sei man vorbereitet.