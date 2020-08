Denkmäler Gruner + Jahr-Gebäude am Baumwall geht an privaten Investor

Das Gruner + Jahr-Verlagsgebäude in Hamburg erinnert mit runden Fenstern, Außenbalkonen und Kommandobrücke an einen Ozeandampfer. Gar nicht so alt, steht es unter Denkmalschutz. Der Verlag zieht aus, die Stadt hat das Haus gekauft. Doch auf einmal wird alles anders.