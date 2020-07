Fahndung: Dementer Mann (85) aus Heim weggelaufen

Hamburg. Die Polizei Hamburg bittet um Mithilfe beim Auffinden eines dementen Senioren. Fritz Eckhard Vollmer (85) aus Bergedorf wird seit Freitag und 4 Uhr am Morgen vermisst. Er lebt in einer Senioreneinrichtung in Bergedorf (Saarstraße). Beim Kontrollgang am Morgen wurde sein Fehlen bemerkt.

Der Senior ist nach Polizeiangaben orientierungslos. Weil er dringend Hilfe benötigt, wurde eine Öffentlichkeitsfahndung bewilligt.

Das sind die Merkmale von Fritz Eckhard Vollmer:

1,67 Meter groß

hagere Statur

kurze, graue Haare

Kleidung: vermutlich eine blaue Hose und eine dunkelrote Jacke

Besonders Merkmal: Er hat eine Kontraktur der linken Hand, die sehr stark angewinkelt ist. Außerdem hat er einen auffälligen Gang mit kleinen Schritten.

Wer Fritz Eckhard Vollmer erkennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, möge sich an den Notruf 110 oder an die Polizei Hamburg wenden, Telefon 040/4286-56789.

( HA/ryb )