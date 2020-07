Verkehr in Hamburg

Verkehr in Hamburg Baustellen in Hamburg: Velorouten, Gehwege und Gasleitungen

Vorsicht Baustelle! In Hamm und im Niendorfer Gehege starten kommende Woche Bauarbeiten (Symbolbild).

In Niendorf werden neue Gehwege verlegt, in Groß Borstel Leitungen und auch in Langenhorn und Hamm starten Bauarbeiten.