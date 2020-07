Brände 200 Einsatzkräfte bei Großbrand in Barsbütteler Lagerhalle

Feuerwehrleute löschen eine brennende Lagerhalle in Barsbüttel.

Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle im Industriegebiet in Barsbüttel kämpfen hunderte Einsatzkräfte gegen die Flammen. Der Brandgeruch ist auch in Hamburg noch wahrnehmbar.