Regional-Express-Züge zwischen Hamburg und Lübeck sollen bereits ab 2021 auch am Wochenende im Halbstundentakt fahren. Das haben Verkehrsstaatssekretär Dr. Thilo Rohlfs (l., Schleswig-Holstein) und der neue Staatsrat in der Hamburger Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Martin Bill, bei ihrem Auftaktgespräch in Hamburg vereinbart.