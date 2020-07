Wegen Corona: Die Luftfahrtbranche befindet sich im Sinkflug

Jahrelang wächst die Luftfahrt in Hamburg. Dann schickt die Corona-Pandemie die Branche mit mehr als 40.000 Beschäftigten in der Hansestadt in die Krise. Die Geschäfte brechen ein. Airbus, Lufthansa und der Flughafen wollen Arbeitsplätze abbauen. Harte Einschnitte drohen. Aber wie ist es dazu gekommen? Und wie könnte es in der Zukunft weitergehen? Ein Report von Wolfgang Horch.