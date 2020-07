Ausschreitungen Drei Jahre nach G-20-Krawallen: Demo an der Elbchaussee

Am frühen Morgen waren Randalierer durch Altona und Ottensen gezogen und hatten unter anderem an der Elbchaussee diverse Pkw angezündet.

Am Freitag, wenn Urteile gegen mutmaßlich Beteiligte an den G-20-Krawallen fallen sollen, wollen Autonome in Altona demonstrieren.