Parteien Kubicki: Stegner wird Debattenkultur in Berlin beleben

Nach mehr als 20 Jahren mit wichtigen Ämtern in der Landespolitik sucht SPD-Fraktionschef Ralf Stegner eine neue Herausforderung. Schleswig-Holsteins Oppositionsführer will 2021 in Pinneberg für den Bundestag kandidieren. Power habe er noch reichlich.