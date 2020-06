Budni sammelt wieder Ranzen für Schulanfänger

Hamburg. Jedes fünfte Hamburger Kind wächst in Armut auf. Hinter dieser Statistik stehen Tausende Kinder, die in Deutschland am ersten Schultag ohne Ranzen, Füller oder Schultüte dastehen.

Ab sofort können Budni-Kunden wieder in allen Filialen neue oder sehr gut erhaltene Schulranzen sowie Schulmaterialien spenden. Alle Spenden werden über den Hamburger Verein Hanseatic Help an Schulen und Familien verteilt.

„Wir möchten, dass alle Kinder einen guten Schulstart haben, dazu gehören Schulranzen, Schultüte und entsprechende Materialien. Nicht jede Familie kann sich diese Neuanschaffungen leisten, und wir sehen immer wieder, dass Kinder mit einer Plastiktüte unterm Arm in die Schule starten“, sagt Julia Wöhlke, Vorsitzende des Budnianer Hilfe e. V. „Einen neuen Ranzen oder Schulsachen zu spenden ist ein erster wichtiger Schritt für eine bessere Integration und Teilhabe aller Kinder“, weiß auch Claudia Meister vom Verein Hanseatic Help.

Der Verein bittet darum, möglichst neue oder hochwertige und gut erhaltene Schulranzen zu spenden. Ab sofort stehen am Eingang aller Budni-Filialen Sammelbehälter bereit. Wer will, kann die Ranzen mit neuen Schulmaterialien, Federtaschen, Turnbeuteln, Brotdosen oder Trinkflaschen füllen.

